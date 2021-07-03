7／12解除三級？　陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

記者嚴云岑／台北報導

全國三級警戒至7月12日，行政院長蘇貞昌2日召集防疫會議強調，三級警戒的管制措施若有所調整，仍不能掉以輕心。陳時中表示，解封與否的評判標準，是疫情大小，但這根據大家看到，除了市場外疫情都有下降，牽扯到的縣市也變少，是比較好的方向，但還是要看全民警戒心，最近都在做相關指引，民眾做得到的百分比越高，開放可能性越高。

蘇貞昌今16時邀集指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、經濟部次長陳正祺、衛福部次長薛瑞元、衛福部次長石崇良、疾管署長周志浩以及食藥署長吳秀梅等部會首長，召開擴大防疫會議，針對疫苗接種情形、餐飲業防疫管理措施以及市場專案等議題進行討論。

針對規劃餐飲業的防疫指引部分，蘇貞昌強調，三級警戒的管制措施若有所調整，仍不能掉以輕心，尤其對於餐飲場所從業人員的健康管理與衛生、環境清潔消毒、顧客用餐環境與防護，以及相關應變措施等，都還是有必要進行相當程度的管制與要求。

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因此，倘餐飲業禁止內用之限制，日後視疫情而有放寬之必要時，相關防疫指引應提前公布，讓業者能有充分時間準備相關防疫之硬體設施以及員工訓練，以符合新管制措施的要求。

陳時中說，7/15的確是觀察期，目前抓的是確診者最後隔離日加上14天，才是可以安心的日期，但還是要評估未來接觸追蹤的情況，可以作為參考。至於有些單位倡議「微解封」，陳時中說，本來三級警戒就是規定「外帶不內用」，在三級管制範圍內還是先把人流管制做好較實在。