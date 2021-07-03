Ct值揭密！陳時中估環南市場傳播「最早5月初」　已有幾波感染

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

環南市場爆多人確診，指揮中心昨日公布41人Ct值，30以上病毒量較低者有12人，20以下病毒量高者有16人，傳染力偏高比例不低。指揮官陳時中今（3）日進一步解析，以Ct值低中高皆有的情況來看，環南市場疫情已經持續一段時間，可以看出有幾波傳染，只是前前後後沒有被查出來，估計最早從5月初以來一直都有。

環南市場昨日確診41人引發關注，指揮中心與北市成立聯合前進指揮所展開防治，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日說明，41人當中大部分Ct值都在30以下，病毒量較高，而且有16人Ct值低於20，傳染力偏高比例不低；至於Ct值30以上，病毒量較低者則有12人。

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陳時中今日說明，從個案Ct可以看到低中高都有，可以看出有幾波傳染，只是前前後後沒有被查出來，才會有各種不同的Ct值，不是一下子就有這麼多人，是一段時間，估計從5月初到現在一直都有。

至於症狀，羅一鈞今日說明，排除1名舊案，40人當中有13人有症狀，27人無症狀，無症狀者屬於多數，也沒有個案住院，市府都已經安排到檢疫所隔離，如果本身符合使用單株抗體藥物條件（65歲以上、55歲以上有慢性病者），檢疫所也會安排治療。