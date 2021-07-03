27歲公務員「一書封神」！3年入帳超4000萬　一路升官擬任副局職

▲42歲的上海市委對外宣傳辦公室、上海市人民政府新聞辦公室副主任石悅，擬升任市級機關副局職。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市委組織部發布幹部任前公示，42歲的上海市委對外宣傳辦公室、上海市人民政府新聞辦公室副主任石悅，擬升任市級機關副局職。石悅的另一個身分為大陸暢銷書《明朝那些事兒》作者，筆名「當年明月」。

據了解，石悅得到上海市長龔正賞識，2018年龔正擔任山東省長時，招攬石悅為秘書，出任山東省政府辦公廳綜合處處長，再把他帶到上海，這是官方首次披露石悅在上海任職。

石悅1979年出生在湖北武漢的普通幹部家庭，參加工作後成為廣東順德海關的一名公務員，2006年起在網上「天涯社區」連載歷史小說《明朝那些事兒》，通過風趣語言把沉悶歷史寫得活靈活現，創下2,000萬的點閱，同年9月出版成書，3年內共7部，銷量逾千萬冊，被稱為最暢銷通俗歷史讀本，更被翻譯為日文、韓文及英文等多國語言。

2009年3月，《明朝那些事兒》全部完結，同年，石悅以1000萬元人民幣（約新台幣版稅排當年大陸作家富豪榜第4名。雖然聲名大噪，但他為人低調，繼續在政府部門內工作。

根據官方公示，石悅2013年曾任原環保部宣教中心綜合室副主任（副處級），期間曾在河北承德市隆化縣掛職副縣長，2016年調任中版文化傳播（北京）有限公司副總經理。2018年4月，石悅調任山東省政府辦公廳綜合處處長。