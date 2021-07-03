台北獨居男確診亡！家人無力負擔喪葬費　慈濟護理師暖送最後一程

▲獨居男確診身亡，護理團隊、社工師幫忙處理後事。（圖／翻攝自台北慈濟醫院網站）



記者柯振中／綜合報導

台北慈濟醫院日前收治一名確診患者，入院時意識幾近模糊，加上嚴重重聽，治療後不幸過世，但家人生活困難，無法幫忙料理後事，於是護理師團隊購買一套衣服、一雙鞋子，讓患者乾乾淨淨地走完最後一程。頭七當天，患者的外甥女告訴護理師，舅舅跑來夢中，還穿著護理師送的鞋子，能夠健康地去任何地方，令人相當感動。

台北慈濟醫院在臉書粉專分享，這名病患到院時，意識幾近模糊，身上帶著髒汙，加上嚴重重聽，無法溝通，醫療團隊聯繫不到家人，找了社服室的楊姓社工師來協助。

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醫療團隊不曉得怎麼聯繫家人，正陷入苦惱當中，病患的外甥女突然來電，經過初步了解，才知道患者是獨居的中低收入戶，平時在外租屋，大部分時間在萬華活動，被救護車載走時，附近的鄰居感到十分不諒解。

隨著時間推移，患者的狀況惡化，醫療團隊聯繫外甥女，想討論治療方針，但外甥女本身也是癌症患者，還要照顧親人，經濟狀況也不佳。

▼患者到院時狀況就已不佳，聯繫親屬又相當困難。（示意圖／記者李毓康攝）



男性病患過世時，因為法定傳染病的原因，親人無法前來探視，病房護理長陳美慧知曉病患家屬的困難，因此帶領護理師團隊，買了一套衣服、一雙鞋子，讓病患乾乾淨淨、清清爽爽地走完最後一程。

送走病患時，陳美慧在病患耳邊低語，「「你放心，我們已經聯繫到你最信任的外甥女，後面的事情我們一定會幫你處理好，你可以安心地走。」

外甥女得知這項消息，也感到十分感動，因為醫療團隊的幫助，讓家人安了許多心，甚至頭七那天，舅舅還穿著護理師贈送的鞋子，到她的夢中，看起來十分安詳、乾淨。

▼死者的外甥女捐出死亡補助金，希望能夠幫助更多家庭。（圖／翻攝臉書／台北慈濟醫院）



由於病患家屬經濟狀況不佳，社工師、醫療團隊協助聯繫禮儀公司，處理喪葬費用，但由於病患租屋處的鄰居人人自危，沒有人想替確診患者整理租屋處，因此又詢問了消毒公司、搬家公司，幫忙處理遺物。

外甥女後來表示，父親早已離世，母親年事已高，也無從得知，能夠申請相關補助，拿到舅舅的死亡補助金以後，想用來支付院方協助時產生的費用，希望將錢回捐，讓社工師能夠幫助其他有困難的家庭，一同度過難關。儘管社工師婉拒，外甥女依然堅持，將這筆錢捐出，讓社工師能幫助到更多人。

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