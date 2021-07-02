歐盟「疫苗護照」4大QA一次看　通行31國入境免篩檢隔離

▲歐盟疫苗護照7月1日正式上路。（圖／路透）
記者吳美依／綜合外電報導
歐盟7月1日宣布正式推出「數位新冠證明」（EU Digital COVID Certificate），也就是俗稱的「歐盟疫苗護照」，在27個會員國，以及瑞士、冰島、挪威、列支敦斯登4個非歐盟申根國正式上路。旅客如何取得此證明，內容包括哪些資訊呢？以下整理4大相關問答。
疫苗護照是什麼？
歐盟推出疫苗護照，旨在讓人們更容易於境內自由旅行。若民眾滿足「接種歐盟批准疫苗、近期PCR檢測陰性、近期染疫康復」其中一項條件即可申請；持有疫苗護照後，在上述31國內能夠自由通行，原則上，出入境不須再接受篩檢或隔離檢疫。
儘管如此，旅客仍需攜帶護照或其他身分證明，且各國仍可根據疫情狀況，斟酌採納疫苗護照入境規範。
如何獲取疫苗護照？
歐盟所有公民，或者合法居留境內者，都可以免費申請。其形式包括紙本文件或者數位QRCode，方便透過手機、平板等行動裝置提供證明。
▲歐盟目前僅核准4款新冠疫苗。圖為莫德納、輝瑞和AZ疫苗。（圖／路透）
疫苗護照包括哪些資訊？
疫苗護照上的資訊包括姓名、生日、簽發日期，以及接種、檢測或康復證明文件。此外，還會隨件附上一個獨特的識別符碼。相關官員審核時，無法儲存個資，但核發疫苗護照的公衛單位會留存資料。
目前核准哪些疫苗？
歐盟目前批准的新冠疫苗包括輝瑞、嬌生、莫德納以及歐洲生產的阿斯特捷利康，而中國科興、俄羅斯Sputnik V、德國CureVac以及美國的Novavax仍在審查中。另外，所有非歐洲生產的AZ疫苗皆未納入考慮。
儘管如此，COVAX呼籲，各國與地方政府應承認世界衛生組織（WHO）批准的所有疫苗。
歐盟「疫苗護照」僅認4支疫苗！ COVAX：WHO批准的8支都該採納
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