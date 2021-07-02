歐盟「疫苗護照」僅認4支疫苗！　COVAX：WHO批准的8支都該採納

▲WHO目前緊急批准使用的新冠疫苗共有8支，圖為莫德納、輝瑞BNT和AZ。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟新冠疫苗護照1日正式上路，不過該護照僅承認輝瑞BNT、莫德納、嬌生和歐洲生產的AZ（Vaxzevria）等4支疫苗。COVAX對此發出聲明，呼籲各國承認所有世界衛生組織（WHO）批准緊急授權使用的疫苗，避免疫苗分配不公，加劇全球疫苗分歧。

目前獲WHO批准的疫苗包含輝瑞（Pfizer）＆德國生技公司BioNTech、歐產AZ（Vaxzevria）、韓產AZ（AstraZeneca-SK Bio）、印度產AZ（Covishield）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）共8支。

▲歐盟新冠疫苗護照7月1日正式上路。（圖／路透）



COVAX呼籲，隨著全球逐漸解封開放旅行，各個國家和區域、地方政府應該要承認所有WHO批准授權使用的疫苗。不過，在1日上路的歐盟新冠疫苗護照，僅承認輝瑞BNT、莫德納、嬌生和歐產AZ等4支疫苗，在非洲廣為使用的印度產AZ疫苗則未列入認證。

COVAX在聲明中指出，許多人會擔心打完疫苗後，仍會因為廠牌而遭部分國家拒絕入境，這可能會削弱民眾對於疫苗的信心，影響疫苗接種率，也會讓疫苗配送出現問題，加速世界疫苗分歧，「在全世界試圖恢復貿易、商業和旅遊時，這在精神和效果上都起了反作用。」

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