女大生獨自在家⋯詭男持刀「闖進房硬上」！她痛哭親曝完整影片

▲ 男子突然闖入琴特羅家中，過程全被拍下。（圖／翻攝自Instagram／@sarita.quintero）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞日前發生一起恐怖案件，一名女大生在家中準備作業時，一名男子竟持刀闖入她家，將她推倒在床上，試圖加以性侵。由於她當時正用手機拍作業，男子犯案過程也全被錄下。所幸女子成功脫逃，並將影片上傳社群媒體，呼籲網友多加小心。

《太陽報》上月30日報導，這起事件發生於哥倫比亞北部安蒂奧基亞省，25歲的琴特羅（Sara Quintero）是就讀心理系的大學生，也是一名年輕媽媽，日前在家中用手機錄製要交給老師的作業，未料突有一名男子闖進房間。

根據案發時的畫面，可見琴特羅原先對著鏡頭拍攝影片，過沒幾秒突然站起身並發出尖叫，接著出現一名身穿紅色上衣的男子，舉著一把小刀對著琴特羅，要求她躺到床上。琴特羅不斷哭著求饒，男子便摀住她的嘴巴，一番拉扯後將她拖進隔壁房間。

經過約7分鐘，琴特羅重新出現在鏡頭前，哭著關起相機。她將這段影片上傳到IG並說明，「他闖進我家性侵我！一切都被拍下來了，因為我當時在為大學作業拍影片。上帝救了我，我一直用全力反抗，最後成功將他拖下樓梯」，短短4天累計365萬次觀看，震驚眾多網友。

琴特羅向當地媒體指控，男子試圖撫摸及親吻她，更揚言將她殺害，認為男子事前早有預謀。現年22歲的嫌犯患有躁鬱症，正在當地醫院接受治療，警方已著手調查。

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