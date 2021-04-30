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「迷幻茶喝下肚」困叢林7天！德國男赤裸獲救　眼神渙散慘樣曝光

▲依據軍方公布的畫面，當時弗洛瑞安上身並未穿著衣物。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國一名男子前陣子赴哥倫比亞旅遊，來到西南部一處原住民保護區，但就在13日參加當地薩滿儀式這天起失蹤7天，所幸當地士兵事後成功在叢林區找到他。據了解，他當初在參加儀式期間喝下迷幻茶，歷經1週的叢林生活，身體已呈現脫水狀態。

綜合每日星報等外媒報導，德國男子弗洛瑞安（Daniel Florian）當時來到普圖馬約省（Putumayo），當時參加當地民族薩滿儀式，據信曾喝下迷幻茶，沒想到接下來7天直接在叢林失蹤不見人影，由遠在德國家鄉慕尼黑的家人們通報此事。

所幸哥倫比亞士兵最終成功找到已經迷失方向的弗洛瑞安，但當時他的身體已經呈現脫水，且身上有多處因獨自在叢林度日所受到的擦傷。依據軍方錄製的一段影片，哥倫比亞士兵先詢問「你說西班牙文？英文？」，緊接著詢問弗洛瑞安身體狀況；弗洛瑞安接著回答，「其實不太好，我一直被蚊子和螞蟻咬。」

依據當地媒體取得的照片，弗洛瑞安最終被放進以布、長樹枝製成的簡易吊床上，送往莫柯阿普圖馬約市醫院（Mocoa Putumayo City Hospital）接受脫水、擦傷等治療。

文中指出，此種迷幻茶在過去數個世紀以來被用於儀式之中，且頗受渴望體驗其迷幻效果的背包客族群歡迎。

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