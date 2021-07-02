警犬考試罕見公開！　矇眼懸空走鋼索「四肢顫抖」

記者任以芳／綜合報導

警犬考試有多難？微博「中國警方在線」日前發布一段狗狗矇眼「走繩索」視頻，訓練犬嘴巴還銜住一條繩子，呈現開腿姿勢，每走一步都要摸索確認。警犬高度敬業表顯，也讓不少大陸網友看了十分感動。

該微博配文稱，「即使內心害怕到四肢顫抖，也勇敢堅持前行，警犬也是英雄，點贊！」視頻顯示，狗狗蒙著眼，四肢懸空離地面約五十公分高繩索上。訓練犬十分冷靜，無所畏懼地前行，甚至有好幾次差點踩空還是保持平衡。

▲大陸警犬考試，訓練膽量、平衡感 。（圖／翻攝 掌聞視訊）

到底大陸警犬普遍怎麼訓練的？山東淄博市公安局曾公布警犬訓練基地，犬舍乾淨整潔，警犬訓練有素。品種有德牧、馬犬、史賓格等，受訓技能有涵蓋追蹤、物證搜索、搜毒、搜爆、血跡搜索、巡邏防控六項專業。

警犬的訓練講究「少時多訓」，一開始基礎訓練穩定度、不會亂吠叫，並且不會跟陌生人走，原地待命等基礎訓練。之後進入進階訓練，一天要分三四個時間段開展訓練，每一種警犬都有自己擅長的項目。

受訓員指出，史賓格犬的體型較小，在狹小的空間裏能夠靈活地進行搜索，適合室內搜毒、血跡搜索等。德牧聰明威猛，有震懾力，適合反恐處突，巡邏防爆。

警犬訓練中度大，食量也驚人，訓練員每天早上先打掃犬舍，一天要打掃三四次，還要定期消毒，防止犬生病。訓導員說，「警犬飲食也很要求，雞架、碎肉、胡蘿蔔、白菜等食材搭配在一起，保證營養均衡，洗凈煮熟之後再飼餵。」

▼ 警犬跳躍訓練。（圖／翻攝 中國警犬）