「三級解封想做什麼」千人熱議　內行人推繼續外帶再等7天

記者黃翊婷／綜合報導

全國三級警戒是否有望在7月12日降級或微解封，是民眾近期十分關注的焦點。一名女網友1日在臉書「爆廢公社公開版」PO文詢問，假如到時真的解封，大家最想做什麼事；文章一公開吸引超過千名網友按讚分享，大多數人仍決定繼續保持現狀，維持外帶用餐、在家防疫的生活，「一開始人擠人沒有比較舒服。」

▲三級警戒衝擊許多店家。圖為三重夜市。（圖／記者周宸亘攝，下同）

原PO提問，「7月12日如果真的解封了，你們會做什麼事？我會回家陪家人、小孩，你們呢？」由於全國三級警戒已實施超過一個月，部分網友都快悶壞了，紛紛留言表示，「一家人出門郊外踏青」、「我真的好想按摩」、「吃大餐」、「環島」、「想回家看爸媽，已經3個多月沒回家了」。

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但大多數網友仍決定繼續維持現狀，「繼續外帶一陣子，一開始人擠人沒有比較舒服」、「維持原狀，因為外面人潮會炸掉，在家還比較安全」、「我覺得解封後，為了保護自己和家人，等個7天以上再放鬆比較好，前7天肯定一堆人瘋狂外出」。

▲西門町在三級警戒實施滿一個月後的狀況，人潮不多。

不過，也有小部分網友認為，按照目前的疫情狀況和民眾反應，根本無法降級或微解封，「我不期待解封，因為太難了」、「會在家等直升四級」、「7月12日如果能解封，我輸原PO一塊雞排加奶茶」。

至於能否如期降級或微解封，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出3項條件並表示，第一是對社區有風險、不明感染源的本土病例數每日少於10人，第二同時沒有爆發群聚感染，第三是篩檢陽性率持續低於1％或更低，「若以上條件皆符合，且維持一段時間，我們將恢復有條件的正常生活，暫時脫離只能宅在家裡的封城日子了！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日在記者會上也提到，解封需要先等北農、屏東群聚等穩定下來，目前正在規劃未來開放後，不同行業因應疫情的教育訓練和指引。