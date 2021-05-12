命理師解析25種「常見夢境」！夢到眼睛睜不開壓力太大、慎防意外

文／湯鎮偉老師

夢是一種意象語言，《莊子齊物論》中說到：「且有大覺，而後知此其大夢也。」這些意象從平常事物到超現實事物都有，所以有人說夢是現實的反射，夢也是潛意識的投射。而從心理學的角度來看，夢是有意識看無意識的一扇窗子。

▲最常見的夢境及暗示。（圖／Unsplash）

科學家發現，多數人的夢境存在著一些相似性，人們會經常夢到幾種類似的情節。多年以來，科學家試圖揭示這種當人們醒來時轉眼即逝的神祕夢境狀態，試著尋找這種虛幻與現實之間的潛在聯繫。美國睡夢研究學會＊Association for the Studyof Dreams）列舉了以下十種人們睡夢中最常見的主題情景，並就這些夢境從現實生活角度進行了「解夢」。

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阿湯哥也就多年命理解夢的經驗，結合周公解夢，整理最常見的夢境及暗示，提供您最準確的解夢諭示，助您未雨綢繆，預做準備，將大事化小、轉危為安！

常見夢境一、從高處摔落或淹浸在水中



常出現的夢境；事實上，往往這種常見的普通夢境卻是最神祕的。在夢境中，當你從高處狠狠地摔在地面的瞬間，將感受到死亡的來臨，甚至在睡夢中將不只一次地體驗著這種終極痛苦，而一覺醒來自己還健康地活著，但睡夢中從高處墜落死亡的感覺仍十分清晰，也十分令人恐懼，另外，有的時候我們還會夢到自己淹浸在水中，溺水而死。這樣的夢境意味著在現實生活中正感受到一種不可靠、不得不面對的困難處境，或者缺少生活的支柱。這種夢也經常出現於生活中遭受打擊或準備放棄某事（並非可能死亡或受傷的預示）。如果你經常出現這樣的夢，你應當評估一下當前自己的狀況，並試著尋找能夠戰勝自我的問題根源，處理好之後，此類可怕的夢境將不會再出現。

▲常夢到從高處摔落意味著在現實生活中正感受到一種不可靠、不得不面對的困難處境。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



常見夢境二、某人赤裸身體



在此類睡夢中，你會夢到有些人一絲不掛的赤裸場面、部分身體暴露或穿著不適當（比如：穿著暴露的睡衣上班）；有時你會作為一位目擊者，看到另一個人赤裸身體，而你穿著正常的服飾。這種夢境情節中經常表現為某人或自己感到困窘或害羞，但有時，也會有一種獲得自由的自豪感。這種夢暗示著你可能正感覺到過於暴露或處於尷尬、易受到攻擊的局面，或者擔心自己在現實生活中過多地暴露自己。值得注意的是，這種夢最頻繁出現於那些現實生活中參加結婚儀式的人們。

常見夢境三、牙齒損壞或出現脫落



在睡夢中夢到牙齒是非常普遍的，經常出現的情景是牙齒出現嚴重的蛀蝕，或是口腔內牙齒脫落。有時你會夢到當你張開嘴時，你的牙齒便開始脫落。事實上，現今人們的牙齒都很健康，當出現此類夢時你自然會出現情緒上的波動和煩亂，這是很正常的。從基本上講，這種夢暗示著我們擔憂自己不受到別人的重視和關注；在更深層次上講，這暗示著你擔心現實生活中的困窘或權力的失去。牙齒掉落代表著乳牙脫落，在現實生活中就表現為從孩童時代到成人時代的轉變。所以，這個夢境也傳遞著成長與成熟的資訊，意味著將要承擔更多的責任。

▲夢到牙齒掉落，暗示著你擔心現實生活中的困窘或權力的失去。



〔人物篇〕



夢見暗戀的對象



日有所思、夜有所夢，但是夢中的你們是否有互動，將是未來發展的關鍵！別只是偷偷望著心儀的他，若想要有更進一步的發展，必須振作起來，鼓起勇氣，主動出擊，想方設法製造互動，才有愛的機會！

▲夢見心儀對象是未來發展的關鍵。



夢見已逝的親人



一則對故人有思念之情，一則因為現實中碰到煩惱不順，希望得到幫助與安慰，特別是夢裡出現爺爺奶奶或父母等長輩，大多是想重回童年被呵護、無憂無慮的生活，消極地躲避現實壓力。

夢見自己或他人過世



夢見自己或還活著的朋友死去，表示你的財產會愈來愈多，是一切順利的吉兆，也表示你將有好財運。若在夢中對方或自己有交待任何事情、或是留下什麼話，你一定要記住，並馬上去做，將會有讓你意想不到的驚喜出現。

夢見自己或親人生了重病



夢到自己或別人生病，表示生活不協調、有麻煩，或心理、生理某部分需要療癒；又或者沉溺於自憐中，必須要停止這種自憐的想法，把心力放在身邊珍愛的親友身上吧，珍惜眼前擁有的。

夢見被人大罵一頓



夢見被長官大罵一頓，表示職場壓力太大，要懂得放鬆與調適，否則會累出壓力病，對工作無益，更損了健康，得不償失；夢見被父親大罵一頓，健康方面有不良徵兆，尤其要注意的是意外事故，在上下車、穿越車道時要特別小心；夢見被母親大罵一頓，代表現在沒有什麼安全感，對於周遭的事物有無助的感覺，很需要受到關懷、需要一些明確的指引。

▲夢到被長官大罵一頓，表示職場壓力太大。



〔人體篇〕



夢到掉髮或變禿頭



夢見大把掉髮，意味著憂傷悲哀，你的厄運已經持續很久了，不僅是外界強加的煩惱，而變成了自己內心無法擺脫的折磨。這時，你就徹底被厄運打垮，要想改善處境，只能從自己的心靈入手。夢見掉髮也表示生命力衰退，對於健康方面而言，這是一種凶兆，必須小心身體健康方面的問題。在夢中突然看到自己變成禿頭，代表最近用腦過度，急於解決一些事情，不斷地在想辦法，所以才會夢到禿頭。另一方面，頭髮也代表長輩，也許父母身體不舒服，正需要你的關懷。

夢到牙齒掉落



人在兩種情況下會掉牙：即逐漸衰老和正在發育時；而夢裡夢見掉牙一般也有兩種含義：即衰老的悲哀和成長的喜悅。夢見掉牙代表對家庭中與某人的關係或者事情一直感到困擾，將會與人發生爭吵，在休閒活動方面也有不順，說得明白一點，就是有水難之虞，划船、衝浪、游泳、釣魚等等的水上遊樂，應該全面禁止，在進行其他遊樂時也要特別小心。此外，夢見掉牙，乃「家有喪事」的象徵，多多關懷家中父母親人和其他長輩的身體健康問題，這個解釋是比較廣為流傳的，提醒著不可忽視家人的健康。

夢到眼睛睜不開或看不見



代表現在的你不想面對現實，由於外在惱人的壓力太大，還有很多艱難問題無法解決，所以不想去面對，另外也暗示可能會有意外發生，要特別留意。此外，表示交友中稍有誤會，被人批評為過分的八面玲瓏。但不必介意，盡量保持同樣的心情待人接物。也提示著近日處理事情的態度有些偏差了，無法看到事實，也許會做出一些令自己後悔的決定，要格外謹慎打理錢財。

▲夢到眼睛睜不開也暗示可能會有意外發生。



夢到流鼻血或鼻子紅腫



在面相學，鼻子是財庫的象徵，若鼻有損傷，則財運有破，其他運勢亦受牽連。若夢見流鼻血，表示災難臨頭，當務之急先冷靜處理，並適時尋求協助；此外，夢見鼻子紅腫，表示感情會起風波，由於你個人的固執，讓對方忍無可忍，所以會吵鬧不休，可能會導致分離的下場。

夢到長了滿臉雀斑或痘子



這是一個萬事大吉之夢，不論是生活、感情、工作上任何的煩惱憂愁，通通將會一掃而空，讓你眉開眼笑。

〔行為篇〕



夢到跌倒



跌倒是因為絆到障礙物，會痛、也可能會受傷，一般來說這樣的夢境意味著工作或生活上將會出現障礙和阻力，已經感覺到了一種無形的壓力，反映到夢裡就是摔倒。另外夢中的摔倒，也代表著自己地位的下降，表現在生活中就是生活將會愈來愈艱難，可支配的錢財減少，或者債臺高築等等；反映在工作上就是力不從心，得不到同事的配合和支持等。這時，最好靜下心來，調整下自己的心態，做好迎接困難的準備。

夢到在罵人打人



表示你會和別人發生嚴重的不和，人際關係處於緊張狀態，在發生困難的時候，也不用奢望會得到別人的幫助。提醒著平時應該要待人寬容，不可太過於自私，多一點設身處地，就多一份備援助力。

夢到哭泣



一般認為哭泣是不祥的、悲傷的，但其實若夢見哭泣，是代表行事順利，因為哭泣把所有悲傷委屈都哭出去了，剩下的就是順利，所以在夢中，哭泣代表順利。

▲夢見哭泣是代表行事順利。（圖／取自免費圖庫Pexels）

夢到中獎



意味著夢者對幸運和財富的渴望，是夢者擁有的一種僥倖心理，希望自己能不勞而獲，得到巨大的財富。夢見彩票中獎：應該是夢者在日常生活中總想著中獎的心理映射到夢中。應該放輕鬆點，把心態放平穩，像平常生活一樣就好。

夢到交通事故



這也是常見的夢境之一，其實大可不必擔心，此夢境並非暗示會有交通事故，而是在提醒現實生活中某一方面出現了問題。夢見自己出了交通事故，表明自己當前遇到了困難；夢見別人出了交通事故，則表明自己對親友現狀的擔憂；交通事故的嚴重性不同，也代表著困難的大小，愈大的交通事故表明困難和阻力愈大。

夢到在唱歌



歌唱是才華與魅力的展現，夢見獨自一人唱歌，表示期望能在大家面前侃侃而談，說自己想說的話，但又因為擔心是否會有良好表現而侷促不安；另外大聲唱歌是一種聲嘶力竭的狀態，象徵著痛苦，表明自己的某些情緒需要發洩。

夢到葬禮



死亡是新生的開始，夢見自己的葬禮一般代表著重生，將會有個全新的開始，後面的生活會更美好；夢見參加別人的葬禮，如果夢境中自己心情還好，預示著自己將會忘記過去，重新振作起來，但是如果是很憂傷的感覺，則代表了情緒上的壓抑，有種自憐的感覺，覺得自己缺少關愛，或者現實中比較自閉，很少與人交往，若能打開心門，生活將會多彩多姿。

夢到生小孩



新生的喜悅，是人生莫大的幸福。夢見在生小孩，表示你很滿意目前的生活；不過未婚者夢到生孩子，表示有難以啟齒的事，也有可能已經真的懷孕了。

▲夢見在生小孩表示你很滿意目前的生活。 （圖／取自免費圖庫pexels）

〔用品篇〕



夢到正在講電話



電話是溝通的工具，夢見自己正在講電話，代表人際溝通上有了狀況。若聽不清對方是誰，表示近日需加倍謹言慎行，有可能因為不經意的話語而造成事業或感情上的傷害。若通話對象是情人或心儀者，表示你們的關係正處於微妙的發展階段，還要度過一段令人心急的猜測與等待時間，才會慢慢明朗。

夢到正在照鏡子或鏡子破裂



夢見在照鏡子，表示會有遠方的消息傳來，至於是凶是吉，要看鏡中的影像如何。如果鏡中影像是正常、清晰明亮的，這是好兆頭；如果鏡中影像是模糊、醜陋的，暗示可能會有災難或是不吉利的事情降臨。如果夢中的鏡子是破裂的，表示近日感情關係不穩定，甚至有決裂分離的可能。

夢到布娃娃



是吉兆，近日有喜。若單身男女夢到布娃娃，表示戀愛有譜，加把勁，可望嘗到幸福滋味。若有伴未婚者夢到布娃娃，則意味著有機會步入禮堂，開啟人生新樂章。若是已婚男子夢到，表示你的妻子會生女孩，已婚女子夢到，表示你會生男寶寶。

夢到在讀書或翻書



書代表求知與上進，夢到在讀書，也代表了最近各方面都很積極奮鬥求進，職場能有好表現，當然財富接二連三跟著來；但如果夢中的書是老舊破爛的，可能會有不如意的事情發生；若夢到小孩在讀書，表示你的孩子有上進心。不過如果夢到的是在書店或家裡翻找各種書籍，表示還在尋找對的方向，容易被原因不明的疲勞纏身，做任何事情都提不起精神，要注重健康狀態。夢到刀槍武器刀槍武器是自衛工具，但若使用不當亦會傷人。夢到刀槍武器代表近日將會遇到重大困難，憑己之力不但無法解決，反而適得其反。不要逞強，該求救時就要大聲呼喊，以免錯過最佳時機。

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