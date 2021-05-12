　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

命理師解析25種「常見夢境」！夢到眼睛睜不開壓力太大、慎防意外

文／湯鎮偉老師

夢是一種意象語言，《莊子齊物論》中說到：「且有大覺，而後知此其大夢也。」這些意象從平常事物到超現實事物都有，所以有人說夢是現實的反射，夢也是潛意識的投射。而從心理學的角度來看，夢是有意識看無意識的一扇窗子。

▲最常見的夢境及暗示。（圖／Unsplash）

科學家發現，多數人的夢境存在著一些相似性，人們會經常夢到幾種類似的情節。多年以來，科學家試圖揭示這種當人們醒來時轉眼即逝的神祕夢境狀態，試著尋找這種虛幻與現實之間的潛在聯繫。美國睡夢研究學會＊Association for the Studyof Dreams）列舉了以下十種人們睡夢中最常見的主題情景，並就這些夢境從現實生活角度進行了「解夢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿湯哥也就多年命理解夢的經驗，結合周公解夢，整理最常見的夢境及暗示，提供您最準確的解夢諭示，助您未雨綢繆，預做準備，將大事化小、轉危為安！

常見夢境一、從高處摔落或淹浸在水中

常出現的夢境；事實上，往往這種常見的普通夢境卻是最神祕的。在夢境中，當你從高處狠狠地摔在地面的瞬間，將感受到死亡的來臨，甚至在睡夢中將不只一次地體驗著這種終極痛苦，而一覺醒來自己還健康地活著，但睡夢中從高處墜落死亡的感覺仍十分清晰，也十分令人恐懼，另外，有的時候我們還會夢到自己淹浸在水中，溺水而死。這樣的夢境意味著在現實生活中正感受到一種不可靠、不得不面對的困難處境，或者缺少生活的支柱。這種夢也經常出現於生活中遭受打擊或準備放棄某事（並非可能死亡或受傷的預示）。如果你經常出現這樣的夢，你應當評估一下當前自己的狀況，並試著尋找能夠戰勝自我的問題根源，處理好之後，此類可怕的夢境將不會再出現。

▲夢境 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲常夢到從高處摔落意味著在現實生活中正感受到一種不可靠、不得不面對的困難處境。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

常見夢境二、某人赤裸身體

在此類睡夢中，你會夢到有些人一絲不掛的赤裸場面、部分身體暴露或穿著不適當（比如：穿著暴露的睡衣上班）；有時你會作為一位目擊者，看到另一個人赤裸身體，而你穿著正常的服飾。這種夢境情節中經常表現為某人或自己感到困窘或害羞，但有時，也會有一種獲得自由的自豪感。這種夢暗示著你可能正感覺到過於暴露或處於尷尬、易受到攻擊的局面，或者擔心自己在現實生活中過多地暴露自己。值得注意的是，這種夢最頻繁出現於那些現實生活中參加結婚儀式的人們。

常見夢境三、牙齒損壞或出現脫落

在睡夢中夢到牙齒是非常普遍的，經常出現的情景是牙齒出現嚴重的蛀蝕，或是口腔內牙齒脫落。有時你會夢到當你張開嘴時，你的牙齒便開始脫落。事實上，現今人們的牙齒都很健康，當出現此類夢時你自然會出現情緒上的波動和煩亂，這是很正常的。從基本上講，這種夢暗示著我們擔憂自己不受到別人的重視和關注；在更深層次上講，這暗示著你擔心現實生活中的困窘或權力的失去。牙齒掉落代表著乳牙脫落，在現實生活中就表現為從孩童時代到成人時代的轉變。所以，這個夢境也傳遞著成長與成熟的資訊，意味著將要承擔更多的責任。

▲夢境 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲夢到牙齒掉落，暗示著你擔心現實生活中的困窘或權力的失去。

〔人物篇〕

夢見暗戀的對象

日有所思、夜有所夢，但是夢中的你們是否有互動，將是未來發展的關鍵！別只是偷偷望著心儀的他，若想要有更進一步的發展，必須振作起來，鼓起勇氣，主動出擊，想方設法製造互動，才有愛的機會！

▲夢境 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲夢見心儀對象是未來發展的關鍵。

夢見已逝的親人

一則對故人有思念之情，一則因為現實中碰到煩惱不順，希望得到幫助與安慰，特別是夢裡出現爺爺奶奶或父母等長輩，大多是想重回童年被呵護、無憂無慮的生活，消極地躲避現實壓力。

夢見自己或他人過世

夢見自己或還活著的朋友死去，表示你的財產會愈來愈多，是一切順利的吉兆，也表示你將有好財運。若在夢中對方或自己有交待任何事情、或是留下什麼話，你一定要記住，並馬上去做，將會有讓你意想不到的驚喜出現。

夢見自己或親人生了重病

夢到自己或別人生病，表示生活不協調、有麻煩，或心理、生理某部分需要療癒；又或者沉溺於自憐中，必須要停止這種自憐的想法，把心力放在身邊珍愛的親友身上吧，珍惜眼前擁有的。

夢見被人大罵一頓

夢見被長官大罵一頓，表示職場壓力太大，要懂得放鬆與調適，否則會累出壓力病，對工作無益，更損了健康，得不償失；夢見被父親大罵一頓，健康方面有不良徵兆，尤其要注意的是意外事故，在上下車、穿越車道時要特別小心；夢見被母親大罵一頓，代表現在沒有什麼安全感，對於周遭的事物有無助的感覺，很需要受到關懷、需要一些明確的指引。

▲夢境 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲夢到被長官大罵一頓，表示職場壓力太大。

〔人體篇〕

夢到掉髮或變禿頭

夢見大把掉髮，意味著憂傷悲哀，你的厄運已經持續很久了，不僅是外界強加的煩惱，而變成了自己內心無法擺脫的折磨。這時，你就徹底被厄運打垮，要想改善處境，只能從自己的心靈入手。夢見掉髮也表示生命力衰退，對於健康方面而言，這是一種凶兆，必須小心身體健康方面的問題。在夢中突然看到自己變成禿頭，代表最近用腦過度，急於解決一些事情，不斷地在想辦法，所以才會夢到禿頭。另一方面，頭髮也代表長輩，也許父母身體不舒服，正需要你的關懷。

夢到牙齒掉落

人在兩種情況下會掉牙：即逐漸衰老和正在發育時；而夢裡夢見掉牙一般也有兩種含義：即衰老的悲哀和成長的喜悅。夢見掉牙代表對家庭中與某人的關係或者事情一直感到困擾，將會與人發生爭吵，在休閒活動方面也有不順，說得明白一點，就是有水難之虞，划船、衝浪、游泳、釣魚等等的水上遊樂，應該全面禁止，在進行其他遊樂時也要特別小心。此外，夢見掉牙，乃「家有喪事」的象徵，多多關懷家中父母親人和其他長輩的身體健康問題，這個解釋是比較廣為流傳的，提醒著不可忽視家人的健康。

夢到眼睛睜不開或看不見

代表現在的你不想面對現實，由於外在惱人的壓力太大，還有很多艱難問題無法解決，所以不想去面對，另外也暗示可能會有意外發生，要特別留意。此外，表示交友中稍有誤會，被人批評為過分的八面玲瓏。但不必介意，盡量保持同樣的心情待人接物。也提示著近日處理事情的態度有些偏差了，無法看到事實，也許會做出一些令自己後悔的決定，要格外謹慎打理錢財。

▲夢境 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲夢到眼睛睜不開也暗示可能會有意外發生。

夢到流鼻血或鼻子紅腫

在面相學，鼻子是財庫的象徵，若鼻有損傷，則財運有破，其他運勢亦受牽連。若夢見流鼻血，表示災難臨頭，當務之急先冷靜處理，並適時尋求協助；此外，夢見鼻子紅腫，表示感情會起風波，由於你個人的固執，讓對方忍無可忍，所以會吵鬧不休，可能會導致分離的下場。

夢到長了滿臉雀斑或痘子

這是一個萬事大吉之夢，不論是生活、感情、工作上任何的煩惱憂愁，通通將會一掃而空，讓你眉開眼笑。

〔行為篇〕

夢到跌倒

跌倒是因為絆到障礙物，會痛、也可能會受傷，一般來說這樣的夢境意味著工作或生活上將會出現障礙和阻力，已經感覺到了一種無形的壓力，反映到夢裡就是摔倒。另外夢中的摔倒，也代表著自己地位的下降，表現在生活中就是生活將會愈來愈艱難，可支配的錢財減少，或者債臺高築等等；反映在工作上就是力不從心，得不到同事的配合和支持等。這時，最好靜下心來，調整下自己的心態，做好迎接困難的準備。

夢到在罵人打人

表示你會和別人發生嚴重的不和，人際關係處於緊張狀態，在發生困難的時候，也不用奢望會得到別人的幫助。提醒著平時應該要待人寬容，不可太過於自私，多一點設身處地，就多一份備援助力。

夢到哭泣

一般認為哭泣是不祥的、悲傷的，但其實若夢見哭泣，是代表行事順利，因為哭泣把所有悲傷委屈都哭出去了，剩下的就是順利，所以在夢中，哭泣代表順利。

▲夢見哭泣是代表行事順利。（圖／取自免費圖庫Pexels）

夢到中獎

意味著夢者對幸運和財富的渴望，是夢者擁有的一種僥倖心理，希望自己能不勞而獲，得到巨大的財富。夢見彩票中獎：應該是夢者在日常生活中總想著中獎的心理映射到夢中。應該放輕鬆點，把心態放平穩，像平常生活一樣就好。

夢到交通事故

這也是常見的夢境之一，其實大可不必擔心，此夢境並非暗示會有交通事故，而是在提醒現實生活中某一方面出現了問題。夢見自己出了交通事故，表明自己當前遇到了困難；夢見別人出了交通事故，則表明自己對親友現狀的擔憂；交通事故的嚴重性不同，也代表著困難的大小，愈大的交通事故表明困難和阻力愈大。

夢到在唱歌

歌唱是才華與魅力的展現，夢見獨自一人唱歌，表示期望能在大家面前侃侃而談，說自己想說的話，但又因為擔心是否會有良好表現而侷促不安；另外大聲唱歌是一種聲嘶力竭的狀態，象徵著痛苦，表明自己的某些情緒需要發洩。

夢到葬禮

死亡是新生的開始，夢見自己的葬禮一般代表著重生，將會有個全新的開始，後面的生活會更美好；夢見參加別人的葬禮，如果夢境中自己心情還好，預示著自己將會忘記過去，重新振作起來，但是如果是很憂傷的感覺，則代表了情緒上的壓抑，有種自憐的感覺，覺得自己缺少關愛，或者現實中比較自閉，很少與人交往，若能打開心門，生活將會多彩多姿。

夢到生小孩

新生的喜悅，是人生莫大的幸福。夢見在生小孩，表示你很滿意目前的生活；不過未婚者夢到生孩子，表示有難以啟齒的事，也有可能已經真的懷孕了。

▲夢見在生小孩表示你很滿意目前的生活。 （圖／取自免費圖庫pexels）

〔用品篇〕

夢到正在講電話

電話是溝通的工具，夢見自己正在講電話，代表人際溝通上有了狀況。若聽不清對方是誰，表示近日需加倍謹言慎行，有可能因為不經意的話語而造成事業或感情上的傷害。若通話對象是情人或心儀者，表示你們的關係正處於微妙的發展階段，還要度過一段令人心急的猜測與等待時間，才會慢慢明朗。

夢到正在照鏡子或鏡子破裂

夢見在照鏡子，表示會有遠方的消息傳來，至於是凶是吉，要看鏡中的影像如何。如果鏡中影像是正常、清晰明亮的，這是好兆頭；如果鏡中影像是模糊、醜陋的，暗示可能會有災難或是不吉利的事情降臨。如果夢中的鏡子是破裂的，表示近日感情關係不穩定，甚至有決裂分離的可能。

夢到布娃娃

是吉兆，近日有喜。若單身男女夢到布娃娃，表示戀愛有譜，加把勁，可望嘗到幸福滋味。若有伴未婚者夢到布娃娃，則意味著有機會步入禮堂，開啟人生新樂章。若是已婚男子夢到，表示你的妻子會生女孩，已婚女子夢到，表示你會生男寶寶。

夢到在讀書或翻書

書代表求知與上進，夢到在讀書，也代表了最近各方面都很積極奮鬥求進，職場能有好表現，當然財富接二連三跟著來；但如果夢中的書是老舊破爛的，可能會有不如意的事情發生；若夢到小孩在讀書，表示你的孩子有上進心。不過如果夢到的是在書店或家裡翻找各種書籍，表示還在尋找對的方向，容易被原因不明的疲勞纏身，做任何事情都提不起精神，要注重健康狀態。夢到刀槍武器刀槍武器是自衛工具，但若使用不當亦會傷人。夢到刀槍武器代表近日將會遇到重大困難，憑己之力不但無法解決，反而適得其反。不要逞強，該求救時就要大聲呼喊，以免錯過最佳時機。

►2021年12生肖各年齡層流年運勢　屬牛25歲容易惹上官司

ET快訊
旅館傳「舒服哭聲」！他錄淒厲25秒　網笑翻：快出人命了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「防疫新規」一次看！小7全聯不借廁所、高鐵停站票　網哭：怎上班

疫情連爆再現「普篩聲浪」！公衛人打臉　網：吵普篩真的懷疑智力

命理師解析25種「常見夢境」！夢到眼睛睜不開壓力太大、慎防意外

關指部官兵「自拍喝酒」瘋傳！露臉嗆長官　千人驚：史上最猛靠北文

旅館傳舒服哭聲！他錄淒厲25秒網笑翻：快出人命了…拍攝者不救？

本土病例+7「自費疫苗」門診掛號大爆滿　網：24萬劑應該很快打完

疫情升溫！各縣市「防疫措施」懶人包一次看

高鐵買「這座位」超悲劇！他曝「痛苦理由」　網一聽秒懂：訂到馬上退

麥當勞「不要要求現炸」員工吐辛酸原因　教一招保炸物口感秘訣

疫情擴大！花蓮東大門夜市「人潮管制」禁試吃　8大行業戴口罩

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

挑戰台語童謠《丟丟銅仔》狂卡詞 女孩唱成筒仔米糕笑翻：餓了啦

「防疫新規」一次看！小7全聯不借廁所、高鐵停站票　網哭：怎上班

疫情連爆再現「普篩聲浪」！公衛人打臉　網：吵普篩真的懷疑智力

命理師解析25種「常見夢境」！夢到眼睛睜不開壓力太大、慎防意外

關指部官兵「自拍喝酒」瘋傳！露臉嗆長官　千人驚：史上最猛靠北文

旅館傳舒服哭聲！他錄淒厲25秒網笑翻：快出人命了…拍攝者不救？

本土病例+7「自費疫苗」門診掛號大爆滿　網：24萬劑應該很快打完

疫情升溫！各縣市「防疫措施」懶人包一次看

高鐵買「這座位」超悲劇！他曝「痛苦理由」　網一聽秒懂：訂到馬上退

麥當勞「不要要求現炸」員工吐辛酸原因　教一招保炸物口感秘訣

疫情擴大！花蓮東大門夜市「人潮管制」禁試吃　8大行業戴口罩

「這樣下去將被政府殺死」廣告　日本三大媒體全版刊登

台中辣人妻遇恐怖按摩！男師傅騎上身抓胸　耳邊低語「按全身好嗎」

「防疫新規」一次看！小7全聯不借廁所、高鐵停站票　網哭：怎上班

幫派幹部下海！午夜牛郎涉暴力逼債　警強勢臨檢驚見「逆天長腿」

桃猿打擊低迷吞4連敗　曾豪駒：出棒過度猶豫

快訊／高雄狂徒拿鐵鎚「砸交警後腦」！深夜渾身酒氣落網　涉殺人未遂

【松山之亂偵結】律師批北檢難說服社會　資深媒體人控「偵查結果扭曲」

PLG冠軍戰全數閉門打　夢想家G3、G4損失破1千萬台幣

尼克今夏幹大事？想挖暴龍主控羅瑞　里拉德、德國軟豆也被瞄準

變態男拿望遠鏡看乳搖「猛盯小褲褲」　高球乳神自爆打球被偷窺

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

生活熱門新聞

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

疫情升溫！各縣市「防疫措施」一次看

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

官兵自拍喝酒瘋傳　露臉嗆長官

暖氣團佔領台灣　至少乾熱到月底

自費疫苗門診掛號大爆滿　網：24萬劑應該很快打完

玩到被總公司關注！結局逆轉嗨翻：開始期待

命理師解析13種「常見夢境」！

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫透露過程

更多熱門

相關新聞

12星座幸運色「招好運妝容」抗水逆

12星座幸運色「招好運妝容」抗水逆

2021年的第二波水逆即將在5月底降臨，恐怕是今年威力最大的水逆。雖然我們不能阻止水逆到來，但可以運用自己星座的幸運色在水逆期間招好運，幫助你「抗水逆」，而幸運色除了可用在穿搭和配件上，彩妝其實也是一大重點！以下揭秘4大象限星座個別的幸運色和「招好運妝容」重點。

12星座「討厭一個人的表現」！網狂讚準：把你當空氣就完了

12星座「討厭一個人的表現」！網狂讚準：把你當空氣就完了

愛情中容易吃虧受傷害的3大星座

愛情中容易吃虧受傷害的3大星座

安格斯12星座一周運勢

安格斯12星座一周運勢

12星座一周運勢0510-0516

12星座一周運勢0510-0516

關鍵字：

湯鎮偉運勢夢境

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

吳青峰深夜槓林暐哲　4000字痛訴心聲

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

po網批名店母親節蛋糕太潦草

福原愛遭爆離婚主因「朋友多年在旁挑撥」

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

各大賣場、速食店「防疫新規」懶人包

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

疫情升溫！各縣市「防疫措施」一次看

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面