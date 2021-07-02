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黃珊珊捲好心肝特權疫苗風波　3張圖曝關鍵人Ben「三方關係」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市好心肝診所爆發特權疫苗接種風波，台北副市長黃珊珊還被「擠牙膏」擠出與好心肝診所負責人許金川有一位共同好友「Ben」，雖然她1日公布與友人的LINE對話內容，強調不認識許金川，但還是有3項疑點掀起各界正反意見熱議。

▲▼黃珊珊說明對話紀錄，表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊說明對話紀錄，表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供，下同）

一、許金川傳訊要疫苗，好心肝當日領走100瓶？

據了解，好心肝診所申請疫苗給該院醫事人員接種，6月7日先獲得配發15瓶，後又於6月8日提出100瓶的需求，北市衛生局照需求撥給，總計取得115瓶。沒想到當日晚間就被踢爆，有不符資格的民眾排隊打新冠疫苗。

台北市議員簡舒培1日公布黃珊珊與台北市衛生局長黃世傑的對話，根據北市府高層內部對話顯示，黃世傑於6月9日早上8時17分，還在群組內稱「目前已有約百家診所簽約，包括好心肝已經開始施打」、「診所簽約、施打要加速」。

隨後，黃世傑也轉達，好心肝基金會董事長許金川要向黃珊珊說，「昨天（6月8日）下午5點拿到150支，昨天晚上10點前全部打完，全體醫護人員很高興可以為民服務，救人一命，勝造七級浮屠。不過目前沒疫苗了，希望如果有疫苗下來，可以再撥一些給我們，我們一天可打1000人，不會輸任何醫療院所，謝謝黃珊珊副市長！」

對此，黃珊珊出示「編號8」的對話截圖澄清，強調朋友Ben在6月6日把好心肝的心聲傳給她，因為與許金川不認識，沒有聯絡方式，這才請朋友轉傳訊息，並回覆一張北市大量疫苗施打計畫圖片，包括疫苗配發都有規劃；然而6月8日早上，朋友又轉傳許金川的訊息，稱已經拿到150支疫苗，且全部打完，謝謝黃珊珊，但「這封簡訊我沒看，因為我6月3日到6月8日身體都有狀況，晚上住在仁愛醫院，白天回來開會，晚上在醫院休息打點滴。」

▲▼黃珊珊說明對話紀錄，表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊請朋友Ben提供許金川的聯絡方式。

而在「編號9」的圖片中，傳送訊息時間是6月9日上午，也就是好心肝診所被踢爆特權疫苗接種風波隔日，黃珊珊要求朋友Ben提供許金川的聯絡方式。

但如果黃珊珊真的「沒有看到簡訊」，許金川為何可以在6月8日提出疫苗需求後，隨即於同日下午5點拿到手，並在當日晚間10點前全數施打完畢，是否真的只是巧合，這是外界關注的疑點之一。

▲▼黃珊珊說明對話紀錄，表示不認識許金川，對話全都是朋友轉傳。（圖／北市府提供）

▲朋友Ben事後表示「已經提醒」許金川。

二、朋友Ben身分成謎，一句話掀串供疑雲。

在黃珊珊出示的「編號10」圖片中，傳訊息的時間是在特權疫苗接種風波爆發之後，她詢問朋友Ben，「我不明白許P早上為什麼要謝我，因為我根本沒幫忙，我也知現階段不可能，壓根沒告訴衛生局，也沒和他聯絡，更沒有幫忙要疫苗，但是他是不是有在外面亂說我有幫忙什麼的，就真的會害死我。」

朋友Ben則回應，「我已經提醒他了」、「是診所對不起市府的委託，和珊珊沒有關係」。但就是這句「我已經提醒他了」引起大眾注意，質疑這樣的對話像是在「串供」，加上許金川事後十分低調，也讓整起事件的疑點陷入無解的狀態。

至於這位可以成為黃珊珊與許金川「橋梁」的朋友Ben到底是誰，身分至今仍未曝光。

▲▼黃珊珊回應好心肝疫苗爭議。（圖／翻攝北市直播）

▲黃珊珊出示與朋友的LINE對話紀錄，回應好心肝疫苗爭議。（圖／翻攝北市直播）

三、衛生局股長突被好心肝窗口加LINE，真正牽線人是誰？

最後也是最受各界爭議的一點，特權疫苗的牽線人是否另有其人，而不是事後被移送政風的衛生局股長。台北市議員林穎孟1日提到，從她看過的資料中明確顯示，股長是突然被好心肝窗口加LINE，但整份報告皆無說明中間人是誰，「股長在6月9日時找了副局長懇談，狀態崩潰痛苦，看起來承受了相當大的壓力。」

林穎孟表示，當天詢問政風處，得到的答案是中間人為某個衛生局專委，且與好心肝是舊識。另外，由於能翻閱資料的時間很短，無法看完所有內容，她指出，整份報告得經過市長本人決行蓋章才得以送出，「我認為此事政治責任應由柯文哲市長承擔，但必須釐清市府高層是否介入。」

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

▲林穎孟質疑特權疫苗風波真正的牽線人可能另有其人。（圖／記者李毓康攝）

對於林穎孟提出的3個質疑，包含衛生局專委的角色為何、與市府高層關係為何、為何這個專委卸責給股長。黃珊珊1日下午在記者會上表示，這在政風報告中的確是有，在5月20日時候，專委曾經把診所想要爭取疫苗的相關資料傳給股長，這在股長的筆錄中是有的，這是好心肝副總監蘇玲華傳訊給我們的專委，表達好心肝想爭取協助施打疫苗，但僅止於協助施打疫苗，所以這部分應該是在5月20日就有了。

黃珊珊說，但是，這專委沒有涉及到不法，所以北市不方便再去提出相關兌現，但是好心肝只是接觸說，想要當合約診所，而當時北市都是希望，鼓勵所有診所都有機會當合約診所。

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