裝單身？「這些星座」不願放閃低調原因曝

▲有些人不喜歡曬恩愛，只想低調過生活。（圖／免費圖庫stocksnap）

生活中心／綜合報導

交往的另一半，總是不喜歡在社群網站放上你們的合照，或是將感情狀態改成穩定交往中嗎？這些舉止，令你不禁懷疑他的真心，是否想裝成單身，跟更多人搞曖昧，其實不以為然，根據《科技紫微網》站指出，有些星座就是喜歡低調，比起大方放閃，他們更注重彼此陪伴的幸福感。

金牛座

金牛座之所以不喜歡公開戀情，跟他們低調的個性有大關係，凡事做事情都謹慎的他們，都會先想到後果，一句戀愛公告，會不會招來朋友的訕笑，搞不好還得請客，換個方向想，如果金牛座確實有意與你繼續交往，比起大剌剌的標誌「穩定交往中」狀態，故意放個剪影合照，低調放閃，反而能帶給他們暗爽的感覺。

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巨蟹座

務實的巨蠍座，做任何事都小心翼翼，而且認為談戀愛，戀愛是自己的事情，何必要搞得大家都知道，他們就是喜歡那種關起門來秀恩愛的人，大肆宣揚戀愛消息，實在是有點肉麻，巨蟹座的肉麻只留給心愛的人，比方說費心煲一碗熱湯、或是買把大傘只為了雨天去接你，這些才是巨蟹座隱而不宣的浪漫。

天蠍座

天蠍座好喜歡把事情都埋藏在心裡，相當注重自己的隱私，所以他們認為，真的不用把所有事情都和大家說，何況，日理萬機的蠍子哪有空整天上社群網站更新照片，不過，他們還是很重視感情的，身為戀人的你一定要多體諒。



射手座

熱情奔放的射手座，把友情看得和感情一樣重要，就算談戀愛也不會忘記和其他朋友保持來往，不改成「穩定交往中」，因為他們很清楚，感情合則來不合則去，要是沒辦法維持下去，又得把狀態改來改去，實在太麻煩，不如就留個空白省事一點。

雙子座

著名雙重人格的雙子座，內心有兩種差異很大的思路，很可能一會兒對另一半愛到不行，一會兒又覺得對方很煩，這兩種極端的情緒此起彼落，更新社群網站的速度根本跟不上，而且雙子座嘴上不講，內心其實很護著情人，貼照片怕被說閒話，乾脆隱匿不報，留給大家自行想像。