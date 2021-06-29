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男友進台積電「下班喪失腦功能！」她跪求解　網反勸：算了吧

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲男友進到夢想中的台積電上班。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我們已經為了這件事吵了很多次……」一位女子發文求救，說男友進到夢想中的台積電、做著夢想中的工作。但過了新人期，工時開始變超長，下班後只能進入廢人模式，別說家事做不了，連澡可能都沒力氣洗。重點是，男友很想證明自己不是爛草莓，打算至少要待10年，但因為本來身體就不好，讓原PO很擔心反而會因為賺錢猝死，「有過來人能指點迷津一下嗎？」

這位女網友在《Dcard》發文「男友自願被台積電綁架生活」，說男友進到夢想中的台積電，一開始新人甜蜜期都能晚上8點下班，但過了甜蜜期後，做到11點已是基本，「他跟我說因為他是新人，所以做事比較慢，做不完就晚下班，沒辦法。」

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工時長就算了，原PO透露，男友一專注在工作就會忽略其他事，「比如說他很誇張，下班後不洗澡、不刷牙，直接睡死，隔天又臭臭的去上班，真的覺得頭癢了，才會去洗澡，生活簡直像是第二次世界大戰一樣爆炸亂！」連澡都沒力氣洗，更不用說洗衣服、洗碗等家事。

▲分心,工作,勞累,上班,社畜,工程師,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲男友累到連澡都洗不了。（示意圖／Pakutaso）

另外，男友下班後就是廢人狀態，「無法用腦思考，基本上跟他聊天也沒辦法聊太深入，他的腦袋已經喪失大部份功能，他下班後最大的娛樂就是看YouTube。」原PO也說，男友平常沒有運動習慣，加上天生體質差、容易疲憊，健康報告有些部份數字也不好、需要追蹤，讓女網友很擔心這份工作會讓男方身體負荷不了。

最後讓她很崩潰的是，兩人價值觀的不合，「我們已經為了這件事吵了很多次，他的說法是他想趁年輕賺錢，他想證明自己不是爛草莓；而我的想法是不需要為了賺錢那麽拼命，為了賺錢把自己命賠上真的很不值。」

女網友也直嘆，自從男友開始上班後，她覺得自己一直在遷就對方，而且也很擔心男友身體，「跟他說之後，他還幫公司說話我心更累，我一直覺得我們的價值觀好像不太一樣，他想賺錢越多越好、他想追求世俗的功成名就；而我覺得夠用知足幸福就好」，原PO也說自己有提過分手，但男方不願意放手，「有過來人能指點迷津一下嗎？」

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電被封為護國神山。（圖／記者施怡妏攝）

貼文一出，引發一波討論，就有人支持原PO男友，「貧賤夫妻百事哀，麵包很重要」、「我支持男友一票ㄟ！這個社會對男生的判斷依據，說真的就是學歷跟工作，很多時候年輕時沒拼老一點就沒機會了。」

文章則是釣出同樣有台積電男友的女網友，分享自己的經驗，「後面男友漸漸覺得這不是他想要的生活，明明我們住在一起卻沒有時間相處」，所以男方前陣子登出了，「看起來你男友的重心目前在工作上面，這沒有不好，只是他在拿捏工作跟感情的比例嚴重失衡，也沒有照顧到你的心情」，最後直呼「喪偶式婚姻還是算了吧！」

也有網友建議，「設一個妳也能接受的停損點，幾年內要升上去，或是至少要賺到多少錢。妳給他一些時間想想，他的身體同時也會提醒他這件事，時間到了以後，要不就分手，要不就換個工作」、「覺得你們都沒有錯ㄟ！就對未來想過的日子不同」、「就價值觀不一樣了而已啊！分手只需要一個人同意就好了」、「如果真的走不下去就發訊息分手，之後所有聯絡方式封鎖、個人檔案改單身，他不想分也不能阻止你們已經漸行漸遠的事實。」

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