防疫宅家暢讀圖書館！花蓮市推防疫閱讀箱　全縣免費宅配到家

▲暑假無法衝圖書館，花蓮市圖推防疫閱讀箱，全縣免費宅配到家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

防疫閱讀再加碼，疫情三級警戒持續中，暑假無法衝圖書館，沒關係，花蓮市立圖書館除了提供八萬多本電子書免費借，現在加碼把書寄到家，讓書陪你過暑假。7月2日中午12點起，民眾可上https://reurl.cc/O05MmR 登記申請，首批開放50箱書，全花蓮境內免費郵局宅配寄到家，不用出門也可暢讀圖書館書籍。

因應疫情三級警戒延長，圖書館持續閉館，花蓮市立圖書館特別推出50個防疫閱讀箱，10個主題包括生活休閒、投資理財、食譜、小說、漫畫、童書等等，依照不同年齡閱讀需求，只要於線上預約時勾選想要閱讀的主題即可，讓鄉親在防疫期間也能浸浴書香，讓閱讀成為心靈大補帖。

館員們根據借閱者設定的主題精挑出7至10本書籍，每本書皆經過紫外線除菌箱消毒後裝箱，書箱裡更附上市長魏嘉賢親手寫的書籤，一共三款，書籤的正面是心靈語錄，背面則是寫給每一位讀者「希望您能喜歡我們為您挑選的書籍」，貼心又富設計感，非常值得收藏。

魏嘉賢表示，這次防疫閱讀箱是跨鄉鎮服務，凡持有有效花蓮縣圖書館個人及家庭借閱證，每個證號都可申請一個書箱，不論富里或者秀林，只要是花蓮境內，通通免費寄到家。借閱時間仍為28日，還書可至縣內任一公共圖書館還書箱投遞歸還，十分便利。

▲防疫閲讀箱依照不同年齡閱讀需求，涵蓋10個主題。

花蓮市立圖書館長陳怡琳表示，只要上BeClass活動連https://reurl.cc/O05MmR 填寫表單，即可完成申請。圖書館會於登記後三個工作天內免費郵寄並發電子信件給申請人，並附上已寄件的郵件號碼，讓民眾可以在郵政網站上隨手查詢書箱的配送進度。同時，每個書箱附一張貼心小叮嚀，告知借閱期限、還書方式、電子書QRcode等等。

▲書箱裡附上市長魏嘉賢親手寫的書籤，一共三款，貼心又富設計感，值得收藏。

另外，花蓮市立圖書館擁有全縣最豐富的電子書閱讀不打烊，開啟手機或平板搜尋APP「UDN讀書館」或者「HyRead」，安裝後開啟，點選「花蓮市立圖書館」，帳號是身分證字號，密碼是身分證字號後4碼，登入成功，8萬多本書籍及近300種各式雜誌都能暢讀。

不論紙本書或者電子書，借閱方法都方便簡單，歡迎民眾把握機會申請。相關資訊可上花蓮市公所、花蓮市立圖書館臉書粉絲專頁查詢。

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