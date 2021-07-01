防疫意識高漲！檢舉不戴罩頻傳　花蓮警：放過工地用餐的勞工吧

▲▼員警到市區工地，利用機會向現場勞工朋友宣導防疫措施與規定。（圖／花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府全力投入各項防疫工作，已使民眾防疫意識日漸升高，統計自6月1日迄今，民眾檢舉未帶口罩外出的案件，就高達160件之多。

日前就有民眾檢舉花蓮市節約街及復興街口有人未依規定配戴口罩，經員警前往查看，發現原來是附近新建飯店施工單位的勞工朋友在附近路旁休息，其中有一男子確實未依規定配戴口罩，當場被依違反傳染病防治法舉發。

▲▼在外施工的勞工朋友，只要有保持社交距離，可以取下口罩吃飯及飲水。

花蓮警分局表示，由於民眾防疫意識日高，近期經常接獲民眾檢舉建築工地或道路施工的勞工朋友，有未帶口罩在路旁群眾吃飯聊天的情形，依據中央流行疫情指揮中心5月21日記者會上曾公開表示，在戶外工地工作的工程人員可在保持社交距離的狀況下，脫下口罩飲食及飲水，其餘時間則須配戴口罩。也就是說，一般在建築工地、道路施工的勞工朋友，只要有保持社交距離，是可以取下口罩吃飯及飲水的。

但是如果非用餐而是拿下戴口罩一起喝酒聊天，恐仍違反防疫規定，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，花蓮警分局為避免勞工朋友因不清楚規定被罰，也特別到市區工地，利用機會向現場勞工朋友宣導防疫措施與規定。

另外，警方也提醒民眾，防疫第三級戒期間，如果發現違反防疫規定，可隨時向110報案專線檢舉，但如果是勞工朋友取下口罩在道路或工地旁用餐的情形，希望就不要再檢舉了。

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