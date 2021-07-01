獸醫師被中央「丟包」？應曉薇籲列優先施打疫苗



▲獸醫師不在優先打疫苗類別。（示意圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導



新冠疫苗接種對象優先順序備受關注，台北市議員應曉薇替獸醫師爭取權益，希望中央能將同屬高風險族群的獸醫師們，納入優先施打名單當中，目前台北市已通過二讀，未來有希望將獸醫師納入優先施打名單。

應曉薇表示，疫情爆發以來，臺北市有近5百位獸醫，照常幫動物看病，她指出，台北市政府6月初向中央反應，動物醫院獸醫師、動物醫療相關從業人員，都應納入疫苗優先施打對象，但中央卻以「國內疫苗數量不足」不採納台北市所提之建議，農委會更未曾發聲協助獸醫師爭取施打疫苗。

應曉薇說，獸醫與民眾接觸頻繁，屬於高接觸風險之工作者，連打疫苗的前十類別都排不進，引起動保團體、飼主抗議，相較有很多國家，把獸醫師排在最先接種名單，因研究顯示病毒可能會留在動物皮膚上，增加獸醫師染疫風險，應曉薇表示早先中央以疫苗不足為由拒，隨著疫苗數量增加，獸醫師卻依然不在施打名單內。

「如果獸醫確診，動物診所歇業，動物生病誰看診？」應曉薇表示，中央不做，地方應自己評估。臺北市議會為獸醫師爭取施打疫苗的提案，已經二讀通過，希望台北市能應率全國之先，帶頭為獸醫師施打疫苗。