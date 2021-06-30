南韓輝瑞1000劑疫苗恐報廢！職員「忘記放回冰箱」　放置長溫14小時

▲南韓光州一名職員忘記將輝瑞疫苗放回冷凍庫，導致1000劑恐宣告報廢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

繼日本發生多起冰箱插頭不慎脫落，導致新冠疫苗報廢的事故後，就連南韓也開始傳出類似意外！光州市一名職員在登記工作日誌時，忘記將輝瑞疫苗放回冷凍冰箱，導致1000千劑輝瑞疫苗面臨報銷危機。

根據韓媒《News1》報導，光州市北區預防接種中心疫苗保管區域，發生輝瑞疫苗置於常溫達14個小時的意外，高達172瓶疫苗（平均1瓶可供6人接種，約1032劑）從昨（29）日晚間6時脫離規定所需的保管溫度，直到今（30）日上午8時才被發現。

光州市府30日指出，某名負責管理疫苗的職員，29日晚間將疫苗從冷凍庫移到冷藏室解凍，以供民眾接種，豈料中途卻因為登記工作日誌，而將疫苗放置於常溫下，最後甚至離開工作地點，直到30日上午8時才被發現，馬上向光州市府彙報。

針對此項疏漏，光州市府已向疾病管理廳（中央政府）的疫苗流通管理組彙報事發經過，目前疾病管理廳尚在斟酌是否該針對1000多劑置於常溫14個小時的輝瑞疫苗進行報廢處理。

光州市府表示，「由於疫苗已放置常溫超過保管期限的2小時，因此可能會被報廢處置，不過最終結果還需得交由疾病管理廳判定。」

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