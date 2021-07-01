太陽會「虎牌殺手」成軍背景曝光　曾囂張點名狙殺蔡清祥

▲20年前，天道盟太陽會1年內涉及9起槍擊案，引來時任基隆地檢署檢察長、現任法務部長蔡清祥關注，太陽會還曾放話狙殺他。

圖文／鏡週刊

20年前，天道盟太陽會的成員在短短一年間，至少涉及9起槍擊案，造成多位角頭、金主慘死街頭，甚至還放話威脅，欲狙殺負責偵辦太陽會的「后羿專案」小組幹部，其中時任基隆地檢署檢察長、現任法務部長的蔡清祥，也被點名是目標之一，乖張行徑讓太陽會的名聲大噪。而能讓太陽會如此囂張的本錢，就是足智多謀、人才濟濟的「虎牌殺手」。

太陽會的「虎牌殺手」包括一代、二代、三代，因時空背景不同，各有成立的歷史淵源。第一代虎起源於吳桐潭擔任太陽會第一任會長時，因案避居柬埔寨，吳為隔海遙控指揮、操縱國內會中事務，另立蘇倫養為會長、吳鍚聰為副會長，讓吳仍是會中權力最高者，並以「大哥」自居。

一代虎中的靈魂人物曾盈富，於1990年間認識「太陽會致中小組」王姓組長，不久後就加入該組擔任成員；1992年，曾因涉及恐嚇、槍砲案件遭羈押時正式加入太陽會；1993年間，曾在台北監獄服刑時認識吳桐潭，直至2000年9月出監假釋，曾一直未脫離「太陽會」組織。

▼綽號「鐵霸」的曾盈富，在獄中拜入吳桐潭門下，也成為太陽會「悍衛隊」隊長。



曾盈富出身於台北「崁頂」，早年以「阿富」之名出道，跟隨綽號「臭甫」的角頭經營賭場為生，在監獄服刑時認識吳桐潭，後便拜入吳的門下。由於曾行事作風剽悍，吳為他取綽號「鐵豹」，由於「豹」與「霸」的台語發音相同，曾此後便以「鐵霸」稱號在江湖上行走。

2002年起，曾盈富多次率眾出國，探視因案逃往柬甫寨、泰國等地藏匿的「大哥」吳桐潭、蘇倫養等人，吳桐潭對曾相當滿意，指定他為太陽會「悍衛隊」隊長。2001年間為擴展勢力，吳桐潭在曾的協助下，於海外成立「第一代虎」的殺手組織。

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非鼓勵時下年輕人對黑幫有懵懂錯誤認知，甚至以加入黑幫成員為榮，報導目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，過去發生的血腥暴力案件，曾讓社會付出哪些成本，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，觀今鑑古。



更多鏡週刊報導

【解密天道虎三代2】募新血發豪語「人人都有賓士開」 太陽會成員背骨下場絕人寰

【解密天道虎三代3】三代十二虎刀片割指歃血盟 犯罪分工縝密如刑警辦案

【天道太陽弒盟友1】北台灣多名角頭橫屍慘死 囂張太陽會還砸《壹週刊》總部