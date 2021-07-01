疫情親子相處每天多7小時！5成家長認「衝突增加」女性高於男性

▲疫情下親子長時間宅在家，相處時間平均每天增加約7小時。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情三級警戒下，居家辦公、孩子停課，又緊接暑假，家扶基金會調查發現，疫情下親子長時間宅在家，相處時間平均每天增加約7小時，家長育兒及工作兼顧壓力倍增，超過5成表示容易有負面情緒、親子衝突增加，而女性照顧者的負面情緒與衝突增加比例也高於男性，家長應溝通分工問題。

家扶基金會公布《疫情下的兒少照顧》問卷調查，發現家長中有51.4%表示易有負面情緒、53.5%親子衝突增加；而在防疫期間家長擔憂的事，依序為健康、經濟、照顧面向。其中在照顧面向，「不知如何安排孩子在家的活動」33.8%佔比最多，其次是「無法協助孩子學習」佔了25.3%。

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▲停課期間女性照顧者與孩子相處平均增加的時間，是男性的1.24倍。（圖／家扶基金會提供）

根據家扶基金會2020年服務年報統計，新增兒童及少年保護個案受虐原因，從施虐者因素分析，依序為教養問題(47.55%)、情緒問題(40.23%)、婚姻失調(30.49%)、經濟問題(32.34%)，與前述提及疫情下家長所憂情事相呼應。

如今透過《疫情下的兒少照顧》問卷調查，家長在處理親子衝突方面，多數表示能理性因應，仍有31.8%是用「責罵」來因應。而高達67.8%家長面對負面情緒時，主要以「自我消化」處理，選擇對外尋求協助則未達2成。

值得關注的是，停課期間女性照顧者與孩子相處平均增加的時間，是男性的1.24倍；而女性照顧者負面情緒與衝突增加的比例也比男性高。諮商心理師王雅涵表示，疫情爆發後，家長得先學會如何照顧好自己，才能照顧好孩子，面對突如其來的壓力，需要先彼此溝通並做好分工，同時參加支持團體或規畫屬於自己的時間，為負面情緒尋找發洩管道。

另外她也建議，把握與家人相處時間，和孩子一起規劃做家事、桌遊、運動等共同活動時間，不但能幫孩子建立固定生活作息，更能拉近彼此關係，讓壞事變好事。

▲建議和孩子一起規劃做家事、桌遊、運動等共同活動時間。（圖／家扶基金會提供）

藝人兼網紅吳鳳也分享，他跟孩子在這段時間，漸漸學會抓到步調，因為家裡不像外面那麼有趣，反而有機會自己摸索創造意外的收穫，甚至在家裡裝盪鞦韆，發現原來很容易也不需要花大錢，每個人家都能裝。他也和伴侶協調陪伴小孩、協助學習，與孩子一起分擔家務，是一段特別的時期。

▲家扶基金會舉行兒童保護線上記者會。（圖／家扶基金會提供）

近期媒體報導，包含新北市統計1至5月家暴通報案件，較去年同期上升5.8%，多了386件；而台北市1至5月家暴通報共7397件，較去年同期增加616件、上升逾9％，6月兒少類通報量較去年增加3％。不過屏東社會處兒少保護案件通報量，從275件下降至142件，驟減近5成；而台南社會局指出，通報案件較前一年減少214件。

家扶表示，雖疫情在今年三級警戒後，尚無法掌握整體兒少保護案件通報量增減情形，但根據衛福部近年統計，學校是兒少保護通報首要來源佔40%；如今疫情停課再加上接續暑假超過3個月，這一大段時間兒少保護關懷主力因防疫受限，若無適時補位，也令人憂心受虐黑數恐將潛藏。

長期關注兒少權益的立法委員王婉諭提醒，警戒期間兒少保護通報現象，呼籲縣市政府應正視通報數據，兒保業務在特別時期更不能鬆懈；令人擔憂的是進入暑假，教育人員透過視訊上課接觸孩子的機會又更少了，親子的關係建立更有急迫性，也期待社區中的街坊鄰居，能一起關注孩子做到積極通報。

家扶基金會社會工作處處長周大堯表示，兒少保護服務工作在疫情期間面臨挑戰，由於無法普遍進行家庭訪視，實務因應依風險評估原則進行服務家庭分級，提高電話訪視追蹤頻率、單獨與兒少電話（視訊）會談、提供物資補助、線上輔導等服務，依必要性並兼顧防疫下進行家庭訪視並提供資源，以確保服務不中斷。

▲家扶推動「快樂親子5步驟：不閉打小孩」。（圖／家扶基金會提供）



為落實親子防疫新生活，家扶推動「快樂親子5步驟：不閉打小孩」，也適用於各式人際關係與衝突改善；而計畫性的親子共食、共做、共讀、共玩等，都有助於促進親子關係加溫同時強調。同時強調，兒童保護不應因疫情而削弱力量，社區與大眾共同補位定能強化防護，請民眾留意周遭孩童狀況，讓安全疑慮事件不會繼續，就沒有無法挽回的傷痛。

快樂親子五步驟：不閉打小孩

「不」要生氣，深呼吸10下

「閉」上眼睛，靜心10分鐘

「打」給家扶，專線0800-078585(你請幫我幫我)

「小」孩抱抱，擁抱孩子10秒鐘

「孩」要大笑，與孩子一起大笑10聲

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來