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3寶媽婉拒2萬補助　「只要一包米」理由曝光超暖心

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭，自立媽媽捐贈。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會疫情期間實體募款減少，但服務還是要到位。（圖／家扶基金會提供）

記者顏如玉／專題報導

台灣疫情連環爆衝擊各行各業，企業、團體等自顧不暇也讓捐款意願降低，加上人與人要避免接觸，家扶基金會社會資源處處長林秀鳳坦言，今年實體捐款就掉了近9成，不過儘管捐款少，家扶服務仍到位，同時先前曾受過家扶幫助的家庭也給予回饋，讓林秀鳳都紅了眼眶。

婉拒2萬補助只需多包米　自立媽媽回饋感謝

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疫情進入三級警戒，許多人面臨無薪、停工狀態，家扶啟動急難救助，原本一位外配媽媽也被列為救助對象，平時擔任旅館清潔員的她，收入不多，後更因疫情失了工作，林秀鳳說，「我們社工有跟她說，她可以申請2萬元的補助，不過卻被她婉拒了。」

「她說她平時省吃儉用，存款還夠負擔自己和3個小孩約三個月的生活，要我們把錢用在更需要的家庭上。她還說，如果可以，她只需要多一包米就夠了。」

另外還有一位過去受過家扶幫助的單親媽媽，沒有念過書、獨自扶養4個小孩，靠賣竹筍維生，在最辛苦的日子，幸有家扶的幫忙才能一路挺過來，到現在小孩都大了、在台北工作，也支持她回雲林廟宇做社區服務。

往年端午，這位自立媽媽都會包粽子分送給社區，今年因為疫情關係不能群聚，當然沒有辦法再包粽子，因此將兒女給她的孝心，特別帶到廟宇拜拜後捐贈給家扶，林秀鳳說，「這位媽媽知道，疫情下捐款少很多，所以特別拿這筆錢給我們，她還跟我們主任說，如果當年沒有家扶，大概走不到今天。」

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭，自立媽媽捐贈。（圖／家扶基金會提供）

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭，自立媽媽捐贈。（圖／家扶基金會提供）

▲曾受家扶幫助的自立媽媽捐贈兒女孝心。（圖／家扶基金會提供）

疫情影響取消活動　服務型態面臨轉變

想要讓外界看到，辦活動是最好的行銷方式，因為看見就有支持的機會，林秀鳳表示，但在全國進入三級警戒、禁止群聚後，許多實體活動都被迫取消，也讓家扶的曝光度大減。

除了活動取消，社工平時的家庭訪視也得按下暫停鍵，改透過電話、通訊軟體等方式做密切的了解跟接觸，「雖然我們不再實地探訪，但我們每個社工員還是會每週至少兩次跟扶助家庭聯繫、接觸，這樣才能第一時間知道他的需求。」

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭，自立媽媽捐贈。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會疫情期間發送物資。（圖／家扶基金會提供）

無懼捐款直直落　服務到位不停歇

經濟因疫情受到挑戰，當企業沒有餘力時，影響最大的就是社福機構，林秀鳳表示，而這段時間就是最需要大量經費的時候，然因避免接觸取消實體捐款，包括到家扶捐款、郵局劃撥等，「這段期間募款掉到只剩1成，真的少了很多。」

即使捐款少了9成，但服務不能少，「雖然今年影響很大，但服務絕對不能短缺，即便啟動預備金，我們還是會持續提供服務。」林秀鳳表示，日前還有社工員上阿里山發放物質，「這個時間，他們還是表現出社工的價值，服務依舊到位，因為服務這件事一直是我們要求自己的，不要讓扶助家庭求助無門。」

去年就有所準備　安家安學安心計畫

去年新冠肺炎席捲全球，台灣在超前部署下沒有受到太多影響，但當時家扶就另有準備，「我們提出了安家、安學、安心計畫。」

家扶扶助的家庭中，主要照顧者從事的工作，24%為臨時工、22.3%為服務業，在疫情之時正是最容易受到衝擊的職業，可能被資遣、放無薪假，「我們這時啟動『安家』計畫，對這些家庭提供急難救助。」

三級警戒開始，家扶就啟動計畫，一週有超過千戶受影響，「我們一個禮拜就發出739戶、超過900萬的急難救助。在5月18日到6月8日之間，統計有3500戶受到影響。」除了急難救助外，家扶也發放物資，「以前每個月都有各界送來的物資，最近也少很多，不過如果個案有需要，我們還是會提供。」

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭，自立媽媽捐贈。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會疫情期間募款買平板給弱勢家庭。（圖／家扶基金會提供）

今年教育單位宣布停課，許多孩子在家透過遠距學習，林秀鳳表示，去年家扶就曾針對服務的28000戶家庭進行調查，「家裡沒有任何數位工具，包括手機、平板、電腦，以及沒有網路的，去年第一波疫情時，我們就透過企業的贊助補足，讓每個家庭都至少能有一個智慧型的聯繫工具。」

不過許多家庭可能只有一支手機，不僅要大家輪流，孩子若長期使用還可能傷害眼睛、近視度數加深，「數位學習是趨勢，我們希望所有孩子都能有平等的受教權，因此更有義務和責任給他們基本的學習設備。」

比起手機，平板和電腦更適合孩子學習，家扶調查需要的家庭高達2100戶，先前有企業贊助，目前已經募集到500台，且都採購分送到有需要的家庭，「孩子看到平板很開心，他們很聰明、一下就上手，但我們也藉機教育家長，孩子不一定有自制力，因此需要陪伴孩子一同使用、共學，讓數位工具發揮效用。」

至於安心計畫，則是透過網路直播、線上課程，讓大家「不停學」，提供許多自立、發展、親子、親職教育等課程，協助不同年齡層、不同屬性的團體和家庭等，在疫情期間自我照顧和身心健康。

家扶基金會捐款網址

▼孩子透過平板遠距學習。（圖／家扶基金會提供）

▲▼家扶基金會疫情期間發送物資、平板給弱勢家庭。（圖／家扶基金會提供）

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