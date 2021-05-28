疫情三級警戒 逾千戶扶助家庭再陷急難困境

▲疫情對貧困家庭生計造成影響日劇，家扶透過電話及通訊軟體關懷家庭，並提供急難救助金。

圖、文／家扶基金會提供

2021年五月全台疫情進入三級警戒，家扶基金會此際蒐集第一線弱勢家庭服務現況，首波已掌握受疫情影響之家庭達1,087戶，包括收入減少、無薪假、停業…等，由於疫情嚴峻且對弱勢家庭生計影響與日俱增，對原本就屬貧困的家庭而言，本無可以應變的資本，疫情景況未見舒緩下，勢必衝擊扶助兒少穩定的生活。家扶基金會扶助全台近28,000戶弱勢家庭、61,349名弱勢兒少，承載扶幼與關懷的承諾，此刻堅守岡位、穩定專業服務的傳遞。然疫情持續嚴峻，呼籲社會各界伸出援手，一起陪伴弱勢家庭度過難關，接住每個需要幫助的孩子！

弱勢家庭陷困境：一周已有上千戶家庭求助急難

疫情正衝擊台灣，各行各業受到波及與影響皆有感，家扶扶助家庭中有38.40％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下；2萬到3萬元間者佔了37.82％，扶助家庭工作所得偏低，顯示抵禦風險衝擊能力相當有限。而弱勢家庭主要照顧者從事工作中24%為臨時工、22.3%為服務業，近半數弱勢家庭之家長職業型態，屬首波受疫情衝擊之族群。就讀國中的小嫚，單親家庭由母親在老街餐廳擔任服務員獨自撫養三名子女，去年起因疫情影響觀光人潮，工作天數已是做一休一狀態，收入大幅銳減，現在疫情再度升溫，老街已幾乎無遊客，老闆無奈需休店，小嫚家頓失收入來源，逢此時局要轉換工作更顯困難，弱勢家庭對入不敷出的前景甚為憂慮。擔心家庭陷入困境，家扶社工不間斷地聯繫所有服務對象，疫情期間更需要密集掌握對家庭所帶來的變化，期待弱勢家庭感受到關懷、不致失去信心。小嫚媽媽說：「收入減少、又不能外出找工作，心中壓力難以形容，幸好有這些即時的關心和幫助，不然沒了收入，真不知道該怎生活下去。」

▲疫情三級警戒 弱勢家庭再陷困境 家扶籲「疫起扶幼度難關」。

停課衝擊：弱勢兒少照顧、家庭生計難以兼顧

家扶扶助家庭近七成(67.81%)為單親家庭，停課也衍生子女照顧需求，部分家長不得不暫停工作，收入減少下受到影響的就是一家生計。住在新北市的小玫，媽媽照顧三名子女，原受雇於印刷廠工作，自5月17日停課公告後，媽媽需請防疫照顧假照顧孩子，計算著當月收入僅6,000元，對家中4口生活茫然。對於小嫚及小玫家，家扶社工先緊急提供家庭急難救助金，協助度過防疫期間驟減的經濟來源，並提供民生物資以穩定一家生活食日用，社工員持續關心家庭生活現況，紓解家長及孩子們對前景的憂慮，並持續依政府防疫策略提供適當的協助。

家扶基金會執行長何素秋表示，三級警戒下的弱勢兒少與家庭在生活、教育等面向皆受衝擊。因應防疫，家扶基金會調整服務型態，社工持續以電話、Line、視訊等方式關懷弱勢家庭；更為確保對所扶助兒少與家庭的服務不間斷，對於所掌握的弱勢家庭如陷急難、兒少學習困境及心理關懷所需，致力提供安家、安學與安心的各式服務與協助。然而，弱勢兒少與家庭因疫情困境的燃眉之急日增，家扶呼籲各界繼續援手，同舟共濟、疫起扶幼度難關。

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