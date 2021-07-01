喬友惡火奪4命　彰化人洗版縣長臉書：這裡本該全部打掉！

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館昨日晚間一場惡火，造成彰化消防局東區消防隊隊員陳志帆（33歲）殉職，另外2名房客、1名外籍移工死亡。彰化縣長王惠美今日（1日）一早在臉書PO文哀悼，卻引來許多彰化人留言洗板，要求縣府關注舊大樓的安全問題，「拜託把這棟燒過好幾次的大樓重打掉重蓋」、「這裡根本應該全部打掉的」、「現在縣民等著看後續要怎麼處理這一棟站前廢樓」。

▲火勢撲滅後，現場地面留有許多散落物品。（圖／記者李忠憲攝）

喬友大樓這場大火造成4死、20傷，4名死者分別為彰化消防局東區消防隊隊員陳志帆，陳姓、倪姓住客和一名外籍移工。據了解，33歲的陳志帆是在9樓9627房的浴缸內被找到，無奈當時人已經沒有呼吸心跳，同袍跪地進行CPR仍挽救不回他寶貴的性命；消防局長邱聰佳1日赴殯儀館捻香時透露，陳員應是空氣瓶氧氣耗盡，再加上大片濃煙，逃到浴室因而窒息身亡。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫垣則表示，起火點雖非在防疫旅館樓層，但焦黑濃煙不斷上竄，初判4名罹難者均是吸入濃煙，嗆傷而死。此外，彰化縣長王惠美1日上午也在臉書PO文表達哀悼之意，「昨晚百香果商旅大火，雖經過近9個小時搶救，仍傳來不幸消息，火警造成4人死亡憾事（其中1人為消防人員），願逝者安息，感謝消防同仁盡忠職守，相關火場調查工作也展開以釐清責任。」

▲同袍跪地CPR仍救不回陳志帆。（圖／記者唐詠絮攝）

不過，文章公開之後，不少彰化網友紛紛在縣長的臉書留言洗板，要求縣府重視老舊大樓的安全問題，「拜託把這棟燒過好幾次的大樓打掉重蓋，做好消防安全設施，別再讓無辜的人死在裡面好嗎？」、「真的！這棟大樓真的很可怕！為什麼不拆除？又老舊，根本是危險建築」、「昨晚睡前還看到全員平安的，怎麼會這樣，這裡根本應該全部打掉的，什麼活化應該不可能了」。

還有一名彰化人留言點出，其實不只喬友大樓，彰化火車站附近存在一些老舊的木板屋，有的還有住人，有的已經原地廢棄，「縣府是不是該強力推動都市更新？難道又要每一次等到發生悲劇才要檢討跟處理？」、「每次都一任拖過一任，嘴上講講，才造就今日的慘劇！現在縣民等著看後續要怎麼處理這一棟站前廢樓」。

▼▲彰化網友在臉書留言拜託縣長王惠美正視老舊大樓的安全問題。（圖／翻攝自Facebook／王惠美）

回顧喬友大樓的歷史，高15層、地下3層的喬友大樓是在1993年間開幕，包括百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，相當繁榮，一度是除了八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標。但2005年5月間有民眾闖入大樓縱火，導致多樓層失火，加上後來年久失修，環境堆滿雜物，只剩一樓仍有店家在營業，因此成了當地人口中的「蚊子館、鬼屋」。

直到2019年大樓所有權人組織管委會，展開重修活化自救，沒想到卻在今年6月30日發生大火，造成4人喪命。喬友大樓主委也是防疫旅館的老闆蔡進峰事後接受媒體採訪時提到，他買下6到9樓，投入8000萬元將7、8、9樓無櫃台青年旅館改成「百香果商旅」，去年新冠肺炎爆發後，便提供做為防疫旅館。

本來期待藉由喬友大樓的重新整裝帶動火車站附近的商機，帶給彰化市民新氣象，沒想到一場大火又讓喬友大樓21年的經歷進入大眾視野，進而掀起正反意見討論。目前詳細的起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清。

▼喬友大樓外觀。（圖／記者李忠憲攝）