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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　18人受困9樓「用手機燈」求救

記者唐詠絮、游瓊華、許力方／彰化報導

彰化市最高地標、火車站前的15層樓「喬友大樓」6月30日深夜發生大火，火勢猛烈，因7、8、9樓改建為防疫旅館，導致28名居家隔離的民眾和3名員工受困，稍早先行救下第一批人員，原預估深夜0時前全部救出，至今火勢還在悶燒，18人受困，一度有房客拿出手機亮燈向外揮舞求救，消防已出動雲梯車前往9樓搶救，其中有1名男子摔下樓梯，嗆傷送醫。

【00:39更新】8樓尚有1人受困，正在搜索中；7樓有6人帶到窗口救出，還有1人受困待救，9樓則有10人待援。至於嗆傷送醫的1名約30歲男子，因大樓內能見度低，從火場摔下樓梯。

旅館老闆蔡進峰表示，火勢是從2樓往上延燒至3樓，房客都在7至9樓，這幾樓沒有燒到，且設有防火門，都有關上，比較沒事。不過，現場有婦人指出，老公剛從泰國返台，住進喬友大樓的百香果防疫旅館，原本午夜0時就要結束隔離，沒想到竟發生火警，稍早有接到電話說「人很不舒服」，但聽不清楚，目前仍受困在9樓，聯絡不上，讓她非常擔心。

▲彰化防疫旅館失火。（圖／民眾提供）

▲彰化防疫旅館失火。（圖／民眾提供）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火18人受困9樓「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

由於受困者多數都是居家隔離者，被救下來才陸續穿上防護衣，市府人員也趕到現場核對名單，並送往其他2間防疫旅館安置隔離。縣長王惠美要上前關心一名28歲民眾時，突然有人大喊「他沒有戴口罩」，所有人也嚇到往後退。

據悉，喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後因火警荒廢數年，直至近年管委會整合所有權人意見，重新拉皮，還有旅館進駐7到9樓，如今成為防疫旅館。

彰化消防局6/30晚間約8時接獲報案，出動26輛消防車及雲梯車、14 輛救護車前往灌救；消防隊員到場後發現，大樓起火點疑似在2樓，7至9樓防疫旅館未被波及，但有31人無法脫困。

▼房客穿防護衣轉送防疫旅館，1名男子因摔倒嗆傷送醫。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

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