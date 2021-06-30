屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

屏東今天新增的一例確診個案，曾與確診的白牌車司機一起吃麵，收治隔離後確診。（圖／屏東縣政府提供）

圖、文／CTWANT

屏東爆發Delta變異株侵入社區，今天再新增1名案14905，是53歲的女性果農，與確診司機14298及同為果農的14410一起吃麵。截至今天為止，祕魯祖孫傳播鏈已經有15人確診，其中Delta變異株已經累計12人，匡列177人在檢疫所隔離中。另外，案14734因為與秘魯祖孫同一天到過枋寮醫院，目前感染源仍待查，枋寮醫院門診持續暫停，增設3處快篩站同步進行社區民眾篩檢。

屏東今天新增案14905，衛生局疫調，6月21與確診白牌車司機14298及同為果農的14410一起吃麵，被擴大匡列居家隔離，一採皆為陰性，6月22日住進防疫旅館，26日後移至集中檢疫所，但28日出現發燒症狀，二採呈陽性，直到30日確診。因為是在居家隔離中確診，並沒有在公共場所的活動史。

屏東縣政府指出，枋寮果農夫妻案與秘魯祖孫在6月16日到過枋寮醫院，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑尚在釐清。防堵疫情進入社區，以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的防護，28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站，29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍，30日成立前進指揮所就地處理防疫業務。

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屏東防堵Delta變異株24日起陸續設置5處社區篩檢站，其中枋山地區的善餘村、加祿堂篩檢站已經完成任務，全數陰性。目前將重心轉戰枋寮地區，在枋寮國小、建興國小、東海國小設立快篩站。截至6月29日共篩檢7088人，6010人陰性，1078人檢驗中。

另外，枋山善餘、楓港村自6月26日起在停止營業3天，加1天的大清消、全面篩檢及施打疫苗提升保護力後，30日起重新展開防疫新生活。

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