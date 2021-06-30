7月新制上路！父母可同時請育嬰假、留停津貼發8成薪、

▲政院修法讓民眾可以安心生養。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

為挽救台灣名列國際倒數的生育率，行政院通過多項「友善育兒政策」，包括育嬰留停津貼加碼到薪資8成、育嬰假規定彈性放寬；此外，在「生」的方面，不孕症試管嬰兒補助對象不排富，孕婦免費產檢的次數也從10次增加為14次、檢驗項目也升級，有薪產檢假也從5日增加為7日。

政院指出，為推行「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」，使夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼，以及產檢假增加2日並放寬彈性工作之要件，且軍公教勞一體適用，行政院擬於明日院會提出「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套修法。

衛福部、勞動部5月時在院會報告「建構安心懷孕友善生養環境」，院長蘇貞昌拍板實施「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策，讓民眾安心懷孕、平安生養。

勞動部指出，育嬰留停津貼加碼至8成，其中6成將由就保基金支出、2成則由政府出，加碼部分估計每年編列42億。另外，產檢假目前仍待修法，但產檢假額外2天薪資擬從7月1日起，由政府編列每年2.4億元公務預算支應，鼓勵僱主提供優於法令規範的假別。

政院砸百億 祭三政策權方面催生

助圓夢：

為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，政府將擴大不孕症試管嬰兒補助對象為「一般不孕夫妻，至少一方具我國國籍，且妻年齡未滿45歲」，鬆綁以往的排富規定。

▲擴大不孕症試管嬰兒補助新舊方案對照。（圖／衛福部提供）



安心生：

為更周全照顧所有懷孕婦女，衛福利部參照醫學實證和國際作法，將現行免費提供10次產前檢查增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗、2次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，以提升產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦和新生兒死亡。預估每年將投入12.5億元，有16餘萬孕婦受惠。

▲提高產檢次數、增加項目。（圖／衛福部提供）



安心養：

為讓民眾能安心生、安心養，勞動部指出，配合產檢次數從10次增加為14次，產檢假日數規劃由5日提高到7日。增加的2日薪資，由政府補助，勞動部為此也增訂「產檢假薪資補助要點」，不加重雇主負擔。

至於育嬰留職停薪彈性申請部分，衛福部指出，為鼓勵雙薪家庭父母能共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，修法讓育嬰留職停薪的申請期間可少於6個月，但每次不得少於30日，以2次為限，申請時「應提前預告雇主」。

為進一步減輕育兒父母育嬰留職停薪期間之經濟負擔，除原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，讓育兒父母無後顧之憂，安心照顧陪伴幼兒。未來針對未滿30人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。

▲友善生養職場環境。（圖／衛福部提供）