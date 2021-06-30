佛州倒塌大樓累積12死　搜救員：149失蹤者生還機率渺茫

▲搜救工作邁入第6日。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國佛羅里達州24日清晨一棟12層濱海大樓無預警倒塌，搜救工作如今邁入第6日，死亡人數累積12人，其餘149名失蹤者的生還機率也日漸渺茫，自事發當日以來，搜救人員再也沒有找到倖存者。最新消息指出，拜登總統夫婦預計7月1日親自探訪事發地點，慰問受難家屬，並感謝日以繼夜工作的搜救人員。

第一夫人吉爾（Jill Biden）29日表示，夫婦二人將在這週前往事故現場，希望全美民眾能持續為受難家庭禱告，賦予他們「力量度過難關」。拜登總統也在推特發文強調，「人們哀悼失去的親人，焦急等待救援工作時」，聯邦政府將盡一切可能提供幫助。

▲當地民眾聚集附近教堂，哀悼罹難親友。（圖／達志影像／美聯社）



白宮新聞發言人帕莎（Jen Psaki）29日聲明，拜登夫婦希望致謝所有急救人員、搜救隊伍與為事故日以繼夜奔波的工作人員們，並親自慰問受難家屬。她強調，拜登總統也希望親自確保當地政府有足夠資源度過難關，總統上週曾發布「緊急事態聲明」，授權聯邦政府援助佛州。

佛州香普蘭大廈南棟大樓（Champlain Towers South）倒塌原因仍未釐清，但專家數月前曾警告，自2018年結構安全考量報告後，大樓破壞正加速。白宮聲明強調，聯邦政府安全委員會已派遣6名科學家與工程師，對事故進行完全調查，拜登總統也將透過調查結果，加強住宅結構基礎，確保類似災難不再發生。