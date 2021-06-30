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日本半裸男嫌1人打趴5警　「弱雞警察」關鍵時刻竟腳滑慘摔！

記者王佩翊／編譯

日本橫濱市29日上午一名打赤膊的男子手持鐵棍、胡亂揮舞，恐嚇民眾，警方見狀後隨即衝上前去企圖將其制伏。然而儘管嫌犯只有一人，多名警察仍耗費了九牛二虎之力才將其制伏，過程中竟還有警察因腳滑，直接摔落嫌犯身邊，場面十分混亂。該段影片曝光後，日本網友不禁感嘆，「警察真是太弱了。」據警方調查，嫌犯鬧事前曾發生車禍並逃逸，在此之前更疑似服藥過量。

橫濱市這名40歲的男子沼上將之29日上午8時左右，獨自一人赤裸著上半身在路上遊蕩，期間手持鐵棍不斷揮舞，附近居民見狀隨即報警。警方獲報後趕往現場，並企圖將其制伏，怎之沼上將之竟不斷反抗，同時拿著鐵棍攻擊警察。儘管警方已派出5名以上的人力，但仍然經過一場混戰，才成功將嫌犯制伏，並將其以妨礙公務罪嫌逮捕。

▲▼日本警察弱到讓網友搖頭！嫌犯半裸1個打5個　警還沒過招就先滑倒。（圖／翻攝自推特）

▲警方原本想要靠近制伏，沒想到卻自己滑倒。（圖／翻攝自推特@takigare3）

根據警方調查，沼上將之在鬧事之前，曾駕車在附近的十字路口與另一輛自小客車發生衝撞。他原本打算就此肇事逃逸，怎知車才開離事故現場600公尺就突然無法動彈，他隨即捨車逃逸，以半裸狀態手持鐵棍四處遊蕩。警方表示，沼上將之疑似是服藥過量造成藥物中毒，才會神智不清攻擊他人。據悉，沼上將之自稱是某公司的派遣員工，

事後，警方與沼上將之對峙的影片在網路上曝光，隨即引發熱議。由於沼上攻擊警方的手勢十分熟練，網友們紛紛表示，「半裸男是黑道的派遣員工嗎？也太可怕了吧」、「看他眼睛就知道嗑藥了。吸毒的再犯率很高，這種人就應該嚴懲」、「有看到警察拿警棍朝他靠近的畫面，這種時候為什麼不直接開槍？」等。也有網友認為，警察竟然在制伏嫌犯的過程中滑倒，實在是「有點弱雞」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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