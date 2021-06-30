陳時中夾在蔡英文、蘇貞昌之間？　總統府怒駁：完全憑空臆測

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指控政府「卡民間疫苗」一事，總統府發言人張惇涵30日表示，總統蔡英文與報導所稱醫療冷鏈業者並不認識，私下也無往來；而所謂「陳時中夾在蔡、蘇之間」的說法，也完全是憑空臆測。

張惇涵表示，媒體所謂「卡民間疫苗」的系列報導，並未向總統府查證，總統府表達嚴正譴責，呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛。

張惇涵表示，蔡英文與報導所稱的醫療冷鏈業者並不認識、私下並無往來，也毫無利害關係。 另外，執政團隊一體，總統府、行政院、指揮中心各司其職並互相補位，共同為防疫工作全力以赴。

至於報導所稱「陳時中夾在蔡、蘇二人間」說法，張惇涵強調，這完全是憑空臆測，這類的政治操作也完全無助於防疫工作的進行。

有關疫苗採購的問題，張惇涵重申，國際疫苗採購複雜繁瑣，從洽購、運輸、倉儲、配發乃至施打，都必須依照專業進行，確保疫苗的合法、安全、有效，確保國人健康安全。

對於企業與民間團體提出的洽購疫苗捐贈計畫，張惇涵表示，指揮中心皆會就各項提案文件進行完整檢視，評估相關方案的性質及可行性，以利後續整體疫苗採購的安排，而總統府也要再次強調，不存在所謂阻撓或刁難問題，這類的政治口水應該適可而止。