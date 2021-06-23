閱讀清單一次打包　上半年最優惠「曬書祭」最低價只要69元

▲根據博客來30日暢銷榜顯示，商業理財書在疫情期間持續熱銷。（圖／翻攝自博客來）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情期間宅在家，不少人選擇用閱讀來充實自己，讓購書需求大增，尤其為提早達成財富自由目標，研究投資理財成為另類全民運動，推升商業理財書買氣飆漲；家長則因育兒需求，帶動遊戲書、兒童小說等書籍熱賣。想要挑本好書，居家充電一下的話，近期博客來有「2021曬書祭」全面69元起，金石堂進駐蝦皮書城推開幕優惠，免出門又能省錢打造私房書單。

博客來即日起至7/28，推出上半年最優惠「2021曬書祭」書展活動，集結文學小說、生活休閒、商業理財、童書繪本、語言學習等20大類別，數量超過6萬種，全面1折起，最低價只要69元，另有百元有找、下殺一半、選雙書66折、任選3本199元起等折扣專區，在5折、66折、7折、75折價格帶的書種，更有不乏定價千元以上的高單價書單，如《新制多益NEW TOEIC聽力／閱讀題庫解析【博客來獨家套書】（附4 MP3）》定價1,760元，7折1,232元，現省582元。免接觸、零秒到貨的「電子書」，參展數突破萬本歷年最多，價格降幅超過80%，最低9元起。

▲《5分鐘專注力邏輯遊戲書：奇妙世界大迷宮》，特價69元。

▲居家時間變長，育兒需求大增，童書業績飆升。（圖／博客來提供）

根據博客來過往「曬書祭」的銷售表現，原本就以「童書」、「語言學習用書」、「料理食譜」備受矚目，在疫情衝擊下，停課不停學、居家時間變長，讓相關書籍業績再飆升，學齡前閱讀的遊戲書較去年同期成長超過6成，兒童小說類翻倍成長，以暢銷系列《神奇柑仔店》最熱銷，屁屁偵探讀本與小學生張君偉系列也是熱門選購重點。

另外，關心投資、股市議題的讀者也特別多，商業理財書買氣持續長紅，在Podcast股癌製作人的《灰階思考》、《致富心態》暢銷新書帶動下，5月份買氣較去年同期大幅成長5成，成為疫情下的另類全民運動。此外，語言學習、工具書，活動價差大，入手最划算，對應接下來的多益、日檢等語言檢定考，可望成為暢銷潛力股。

疫情升溫後，蝦皮購物發現意外重燃紙本書籍的閱讀風氣，購書需求量直線提升4成，不僅健康飲食相關書籍成長破2倍、停課也讓童書需求大幅上升翻倍，「閱讀」成為打發宅時光的重要娛樂。為掌握閱讀商機，金石堂今起正式進駐蝦皮書城，至6/30以前，祭出「全店消費滿299元免運」、「圖書全面66折起及生活雜貨全面5折起」、「蝦幣10倍回饋」。

隨著居家防疫時間變長，也有人打遊戲殺時間，搭配六月年中慶，東森購物網特別獨家合作人氣遊戲「RO 仙境傳說：新世代的誕生」，祭出超殺強檔總價值百萬大獎，即日起至7/5，購買MyCard滿額即贈東森獨家RO新世代百萬虛寶，滿額再送居家甩肉專用Switch健身環大冒險，更有居家上班適用Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕，疫情期間培養你成為歌王歌后的Motorola美型真無線藍芽耳機，Switch集合啦動物森友會主機便攜包，超值豐富好禮，等你來拿。