町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

自去年新冠肺炎疫情爆發後，妞妞們有多久沒有出國了呢？以往，台灣人最喜歡旅遊的國家「日本」也變得遙不可及，雖然無法預測何時能解禁，但今年博客來MOOK19週年慶特別以「日本LOSS大量發生中，解救日本不足症候群」為主題，推薦台日兩地熱門的MOOK來解妞妞們相思愁，下列會精選其中4本高人氣的MOOK來介紹！

1.《動物森友會×GELATO PIQUE情報特刊》

第1本要推薦的MOOK是《動物森友會×GELATO PIQUE情報特刊》，由任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》與日本家居服品牌「gelato pique」聯名，從家居服到居家商品都採可愛的動森主題，像是動森中的人氣角色豆狸與粒狸兄弟的毛絨絨睡衣，穿起來是不是萌到不行！附錄的部分則會送出「收納提袋」及豆狸與粒狸兄弟的「絨毛收納包」，富含質感的鍍金拉鍊，容量極大的收納空間，妞妞們還不心動嗎？

2.《LESPORTSAC品牌特刊》

第2本《LESPORTSAC品牌特刊》自出刊以來就因繽紛又輕便的設計廣獲粉絲喜歡（每期一個顏色，讓人好想蒐集），這次附錄更是送出實用性極高的「束口收納提袋」，底色採耐髒又耐看的黑色，搭配鮮豔的草莓圖案，各個年齡層的女孩都可以使用！而且此提袋的容量附有4個外口袋和3個內口袋，當作外出手提袋、包中包或桌上收納包都很合適！

3.《町田啓太1st寫真集：BASIC》

自日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》播出後「町田啟太」的人氣就勢不可擋，如果你也是町田啟太的粉絲，第3本推薦的MOOK《町田啓太1st寫真集：BASIC（附DVD）》不可不收！這本MOOK除了收錄29歲的町田啓太各種面貌之外，還有他與故鄉好友、小學老師的精采對談，以及關於他的1萬字專訪，想更了解町田啓太的魅力不容錯過哦。（光是這封面和內頁的寫真就讓人秒入坑了吧）

4.《工藤紀子迷你繪本》

最後一本MOOK要來推薦療癒又可愛的《工藤紀子迷你繪本》，這一系列繪本有多個主題，像是蛋糕店、麵包工坊、壽司屋等，而這次好奇心超重，愛吃又愛玩的野貓軍團又要出動去吃冰啦，光看都覺得消暑又治癒人心！附錄會送出呆萌的主子「野貓公仔」，看它迫不及待想舔甜筒的模樣，妞妞們是不是也忍不住會心一笑呢！

以上4本MOOK推薦給妞妞們，既可撫慰不能旅日的遺憾，也能治癒夏季炎熱又躁動的心情，疫情期間不能亂出門，就待在家逛MOOK吧！

Source：博客來

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