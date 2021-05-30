　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

自去年新冠肺炎疫情爆發後，妞妞們有多久沒有出國了呢？以往，台灣人最喜歡旅遊的國家「日本」也變得遙不可及，雖然無法預測何時能解禁，但今年博客來MOOK19週年慶特別以「日本LOSS大量發生中，解救日本不足症候群」為主題，推薦台日兩地熱門的MOOK來解妞妞們相思愁，下列會精選其中4本高人氣的MOOK來介紹！

1.《動物森友會×GELATO PIQUE情報特刊》

第1本要推薦的MOOK是《動物森友會×GELATO PIQUE情報特刊》，由任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》與日本家居服品牌「gelato pique」聯名，從家居服到居家商品都採可愛的動森主題，像是動森中的人氣角色豆狸與粒狸兄弟的毛絨絨睡衣，穿起來是不是萌到不行！附錄的部分則會送出「收納提袋」及豆狸與粒狸兄弟的「絨毛收納包」，富含質感的鍍金拉鍊，容量極大的收納空間，妞妞們還不心動嗎？

2.《LESPORTSAC品牌特刊》

第2本《LESPORTSAC品牌特刊》自出刊以來就因繽紛又輕便的設計廣獲粉絲喜歡（每期一個顏色，讓人好想蒐集），這次附錄更是送出實用性極高的「束口收納提袋」，底色採耐髒又耐看的黑色，搭配鮮豔的草莓圖案，各個年齡層的女孩都可以使用！而且此提袋的容量附有4個外口袋和3個內口袋，當作外出手提袋、包中包或桌上收納包都很合適！

3.《町田啓太1st寫真集：BASIC》

自日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》播出後「町田啟太」的人氣就勢不可擋，如果你也是町田啟太的粉絲，第3本推薦的MOOK《町田啓太1st寫真集：BASIC（附DVD）》不可不收！這本MOOK除了收錄29歲的町田啓太各種面貌之外，還有他與故鄉好友、小學老師的精采對談，以及關於他的1萬字專訪，想更了解町田啓太的魅力不容錯過哦。（光是這封面和內頁的寫真就讓人秒入坑了吧）

4.《工藤紀子迷你繪本》

最後一本MOOK要來推薦療癒又可愛的《工藤紀子迷你繪本》，這一系列繪本有多個主題，像是蛋糕店、麵包工坊、壽司屋等，而這次好奇心超重，愛吃又愛玩的野貓軍團又要出動去吃冰啦，光看都覺得消暑又治癒人心！附錄會送出呆萌的主子「野貓公仔」，看它迫不及待想舔甜筒的模樣，妞妞們是不是也忍不住會心一笑呢！

以上4本MOOK推薦給妞妞們，既可撫慰不能旅日的遺憾，也能治癒夏季炎熱又躁動的心情，疫情期間不能亂出門，就待在家逛MOOK吧！

Source：博客來

 

【延伸閱讀】

4月號日雜開箱！史努比帆布托特包＆時下最夯「甘辛混搭風」必敗必讀全收

野餐必帶！5月號日雜「史努比&小熊維尼保冷袋」，史上最萌附錄開箱！

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
士林傳統市場今天「人潮塞爆」！　比晚上夜市熱鬧
網約D級正妹！出現50歲大媽　男無奈改半套
颱風最快今生成！「一坨粉色雲團」豪雨製造機　北部變天時間曝
四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

肌膚保養最好從25歲開始！健康管理師凍齡3法寶　養出Q彈好氣色

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

倒楣通緝犯因妻脫口罩猛吃被攔　警稱規定趁機銬住他...移送法辦

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

肌膚保養最好從25歲開始！健康管理師凍齡3法寶　養出Q彈好氣色

找工作的快看過來　十大面試必考題出爐！

女主播曝傳統市場「塞爆實況」遭出征！挨轟打擊攤商生計…高EQ回應

闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」還先跑廚房拿沙拉油！她被壓床爆哭

法演唱會封測！5000人「無社交距離」狂歡　研究病毒傳播風險

這怎麼跑？天使三壘手狂奔34公尺　完成罕見雙殺守備

李艷秋提6點質疑國產疫苗　「有人趁機發國難財？」

BMW「M3 Touring」上路測試被捕　金色卡鉗、輕量鋁圈帥翻

台北橋蛇行變換車道害女業務重摔險截肢　騎士判賠77萬

町田啓太溫柔寫真秒入坑！《動森》「絨毛收納包」先加購物車

快訊／南投新增4例PCR陽性個案　工程包商夫婦一家三口染疫

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

消費熱門新聞

來「片」奶茶嗎？超吸睛「奶茶棉」成話題

限時3天！40元有找爽喝超商大杯拿鐵

賣場推「當日配」服務最快1小時送到家

下單7天等不到貨　PChome遭諷出不了貨

全聯雙北販售「產地直送蔬菜箱」

繼光香香雞「6月外帶優惠」一次看

寶僑、家樂福推優惠挺多元家庭

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

民眾搶買護目鏡防疫！賣場銷量狂飆100%

麥當勞歡樂送5／28前「暫停付現」

買鮮乳、雞蛋中千萬！全聯開出特別獎

家樂福、頂好超市即起取消24小時營業！

別擔心買不到！超商開賣獨家蔬果箱

60元有找爽吃哈根達斯雪糕！

更多熱門

相關新聞

日本淡路島動物公園「小綿羊誕生」

日本淡路島動物公園「小綿羊誕生」

今天要來介紹一群來自日本的可愛小綿羊，牠們出生時可是轟動Twitter，造成上萬人轉發呢，一起來看看到底有多療癒吧！

5月號日雜附錄最萌開箱

5月號日雜附錄最萌開箱

4款「藍牙防丟器」盤點

4款「藍牙防丟器」盤點

小海豹被水嗆到好心疼！

小海豹被水嗆到好心疼！

首次公開！5年來讀者最愛「作家追踨榜」

首次公開！5年來讀者最愛「作家追踨榜」

關鍵字：

Niusnews妞新聞博客來MOOK日雜

讀者迴響

熱門新聞

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／「妖魔鬼怪天氣」出現！　中彰大雨閃電狂炸

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被提醒舞步

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

越南出現「新」變種！混合印度、英國毒株

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

鹿港一級警戒　天后宮淹水畫面曝

《火神的眼淚》結局越寫實越無奈

柯文哲大暴怒！鄉民捏冷汗：水差點噴出來

3點曝陳時中BNT疫苗說法可疑！疾管署內藏「未來人」

快訊／雷雨移到水庫上空了　國家警報響！彰化升級豪雨

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

更多

最夯影音

更多
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢
女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面