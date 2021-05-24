宅在家看書最安全　多家出版社推全書系防疫書展

▲多家出版社舉辦全書系防疫書展。（圖／翻攝自TAAZE讀冊生活網站）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎疫情快速升溫，民眾自主防疫在家待好待滿，網路書店也推出防疫配套，聯合多家出版社辦理全書系防疫書展，宅在家能擁有豐富的精神食糧。此外，教育部自18日宣布全國各級學校停止到校上課後，童書、兒童小說在這段期間飆出買氣，幫小孩打發時間的法寶。

TAAZE讀冊生活邀集時報出版、聯合文學、悅知文化、秀威資訊、東美出版、大是文化、立村文化、九歌出版、新雨、遠景出版等出版社，舉辦疫期全書系優惠全數79折，新雨出版社全數75折，橡樹林出版社限時49折起，《天下雜誌》（含《微笑台灣》、《換日線》）任選三本79折，出版界的春季暢銷書則有「初心的模樣」參展書5折起，暢銷電子書/雜誌18折起。上誼出版社針對0～3歲、3～8歲孩童在家自學推出不無聊書單。

TAAZE讀冊生活表示，疫情期間，客服中心作業調整，暫停電話諮詢服務，建議消費者使用客服信箱洽詢，但維持出貨正常，物流進出貨作業也特別添購臭氧機設備防疫，此外，為提供更多取貨門市選擇，新增7-11門市取貨服務，若因防疫措施超商門市有暫停服務或異動營業時間的情形，取貨及寄送二手書將依門市狀況為準。

二手書服務部份，TAAZE讀冊生活提到，為使消費者防疫安心購物，賣家代售之二手書進倉後，將新增靜置期再進行驗收上架作業，賣家收到二手書進倉通知後，最長約需30～45個工作天上架。

▲疫情期間，童書、兒童小說飆買氣。（圖／博客來提供）

疫情擴大，各級學校紛紛轉為遠距教學，小孩居家時間暴增，博客來觀察，適合低年齡幼童閱讀的遊戲書，以及適合中高年級以上兒童青少年的兒童小說需求量也跟著大增，自5/15起相關類型均較去年同期高幅度成長，遊戲書超過5成，兒童小說更是翻倍成長，像是《世界探險：妖怪旅行團（LED照妖手電筒遊戲書）》、《神奇柑仔店》暢銷系列童書很受歡迎。

停課不停學，蝦皮購物發現，自疫情升溫後，站上「童書」搜尋量翻倍，「益智玩具」搜尋量最高更飆到6倍，能讓小孩輕鬆學習的「故事機」也有超過80%漲幅；對此，蝦皮書城精選高人氣的屁屁偵探讀本優惠205元，溫美玉老師備課雙寶盒套組66折優惠，透過字卡互動，讓小孩長時間宅在家中不無聊。