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館長轟綠色側翼！周玉蔻嗆蔡英文「做大無腦網紅」下封殺令

▲▼館長親自打臉「關掉YT訂閱數」爭議。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▲館長直播中痛罵民進黨側翼。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「館長」陳之漢日前大嗆資深媒體人周玉蔻是「超級大綠蛆」，近日又因和樂團滅火器合作新歌《本性倔強》捲入政治戰場，於28日晚間直播大罵民進黨及側翼。對此，周玉蔻也氣憤回擊，並跟蔡英文及其幕僚喊話，「妳們以後在跟這個傢伙勾勾纏（台語），我到妳們中央黨部去，炸掉妳中央黨部。」

民進黨立委高嘉瑜捲入喬疫苗風波，被周玉蔻諷刺「機關算盡、謊言連連」，並要求她辭去立委退出政壇。館長陳之漢出面力挺高嘉瑜，大嗆「因為她（周玉蔻）是超級大綠蛆、綠到掉渣、綠到爆炸的一位女生，有多綠？綠色這個顏色就是為了她命名的，周玉蔻嘛！主持節目聲量不紅了後，只能歸到黨意裡面，所以這就是真民進黨打手。」

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻認為民進黨慣壞網紅。（圖／記者屠惠剛攝）

受到新歌捲入政治風波影響，館長28日晚間直播時痛批被人惡意抹黑，PTT及Dcard上都充斥攻擊他的文章，認為這些都是他不順民進黨的意才被修理，更被寫成新聞攻擊，要求民進黨把側翼的「狗鍊栓好」。

「一個民進黨迷信這種網路！」周玉蔻29日上午在節目直播痛罵，認為民進黨去年選舉勝利並非靠網路，「去年選舉跪在地上跟博恩夜夜秀，跪在地上走路的那個人，韓國瑜點閱不是比妳蔡英文高嗎？他有當選嗎？笑死人了！」

周玉蔻不滿館長的發言，直接點名蔡英文幕僚民進黨副秘書長林鶴民、林飛帆凡兩人，強調要是未來民進黨若跟館長合作，她一定會去中央黨部大吵，「我到妳們中央黨部去，炸掉妳中央黨部。」

她認為，政府的領導靠領導力、堅定的信仰及正義，表示她具有正義的力量，只有她敢講實話，「玩網路他（館長）只是側面、側面、側面、側面，是雞翅膀、雞腳啦，不是雞胸肉」，「民進黨中央請你們檢討過去做大這種無腦的網紅，還去送花，其他人生病你有沒有送花」。

周玉蔻對蔡英文喊話，與其拼Youtube、網路點閱及流量，不如去救人命，「蔡總統，妳演講稿式的寫法，對人民的溝通，要重新檢討、加重力量，我們這種20幾歲進入政治媒體的人，看多了。」

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