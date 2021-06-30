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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻嗆炸「中央黨部」　館長反擊：言論自由「不包括恐嚇」

▲▼館長在直播中回應周玉蔻，「言論自由不包括恐嚇」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▲館長在直播中回應周玉蔻，「言論自由不包括恐嚇」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube） 

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日槓上館長陳之漢，甚至怒嗆民進黨與蔡英文盡快表態，與館長切割，「妳們以後在跟這個傢伙勾勾纏（台語），我到妳們中央黨部去，炸掉妳中央黨部」。對此館長29日晚間表示，「趕快去辦她啊，恐嚇耶！」警政署不用辦她嗎？民主社會都有討論政治的權利，但不包括恐嚇。

館長在29日晚間的直播回應周玉蔻，你身為一個民進黨的支持者、身為一個政治評論者，卻說出這樣的言論，但他未曾說過要炸韓粉、炸國民黨，這是一個民主社會，民主社會的精神在哪裡？「就是你可以講，我可以講，大家都可以講，只要是台灣人民，就擁有政治討論的權利」。

▲▼周玉蔻談聯亞疫苗。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻近日槓上館長，甚至要求民進黨與館長切割。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

館長感嘆，把話講得這麼死，不看名字跟立場，還以為是國民黨人士的言論，甚至是30年前威權體制的國民黨高官，才會講出這種話，這個時代不是民主政治嗎？民主政治難道可以不准政黨跟某個人配合，否則就「炸掉你」。

館長說，他罵報紙的報導，也是民主社會賦予的權利，「報紙罵我，我罵報紙嘛！我不會說你在報我的話，我明天去炸掉你報社！但言論自由不包含恐嚇嘛！」

館長喊話周玉寇，「吃到那多歲了」不要再像小學生一樣「我跟你講喔，你跟他好喔，我就不跟你好喔，如果你跟他好，我就不跟你好喔，你只能跟我好喔，如果你跟他好的話，你就不能跟我好喔」。

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