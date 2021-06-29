周玉蔻嗆民進黨：找館長就殺到底　指揮中心幹的好事「我不知道」

▲周玉蔻在直播節目中，嗆民進黨在找館長「就殺到底」。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人周玉蔻在廣播節目上表示，對於館長陳之漢日前嗆民進黨側翼網軍到處咬人，要他們把「狗鍊栓好」的言論十分不滿，要求民進黨中央的林飛帆、林鶴鳴等年輕人再提案黨內的政治人物去上館長節目蹭聲量「就殺到底」。周玉蔻還強調，「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」

周玉蔻在廣播節目上指出，民進黨迷信網路聲量，去年選舉難道是靠網路嗎？比網路聲量韓國瑜的點閱還比蔡英文高「韓國瑜有當選嗎？」一個政府的靠的是領導力、靠的是堅定的信仰、靠的是正義，「全台灣敢講真話的只有我一個人」。

周玉蔻怒嗆民進黨，館長就是被民進黨慣壞的，下次選舉哪個民進黨人敢去蹭館長，「我就把他倒掉」，不要再投機，不要迷戀於點閱，「韓國瑜的點閱最高了啦」，希望民進黨中央尤其林鶴鳴這些人，針對館長講的這些話回應，「不敢回應你們就是孬種！」

▲周玉蔻警告林飛帆、林鶴鳴等年輕人，再寫案子上館長節目，就把民進黨倒掉。（圖／翻攝自Facebook／館長）



周玉蔻說，蔡英文再不跟館長切割、不把他說的那些髒話批回去「我告訴你，跟民進黨沒完沒了，那個傢伙不是你們民進黨蔡英文、賴清德在那邊勾勾纏養大的嗎？」

周玉蔻痛批民進黨網路宣傳團隊，那些小孩子「三十幾歲、四十幾歲每天在那邊研究點閱，點閱你個頭啦！點閱裡面有票嗎？有正義嗎？有治理嗎？有領導嗎？」蔡主席如果再不跟這個傢伙切割，「我就跟你沒完沒了，把你倒掉我都要做到」。

周玉蔻最後警告民進黨，將來任何一個人選舉的時候，敢再去跟館長來往，「林飛帆、林鶴鳴敢再去寫案子去上他 （館長）節目，我就把你殺到底！」疫情指揮中心幹的好事「難道我不知道嗎？」

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