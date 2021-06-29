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柔道童父親剛過生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

▲▼黃小弟的腦壓不斷下降。（圖／翻攝黃父臉書）

▲黃小弟苦稱70多天，於29日晚間不治。（圖／翻攝黃父臉書）

記者白珈陽、游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

台中一名7歲黃姓男童到私人柔道館上課，卻在90分鐘內被67歲何姓教練、就讀小四的學長重摔27次，導致腦死住院。黃小弟不斷展現驚人的求生意志，但在衛生福利部豐原醫院治療70多天後仍不治。父母同意拔管後，在一旁崩潰痛哭，陪著黃小弟走完最後一程。

黃小弟的父親在臉書透露，他本月1號生日剛過，唯一的生日願望就是希望兒子可以「平安健康醒來」，「這是爸爸最開心的一件事情，相信爸爸的願望一定會實現。」

▲▼柔道童父親剛過生日「悲痛迎接噩耗」！6歲兒不治　父母在旁淚崩。（圖／翻攝黃爸爸臉書）

▲黃爸爸本月生日時許下願望，希望兒子可以平安康復。（圖／翻攝黃爸爸臉書）

黃小弟住院後奇蹟似的腦壓下降，展現他求生慾望，但近一週血壓跟心跳都非常不穩定，持續下降並不樂觀。因此，院方知會黃小弟的父母要有心理準備，直到今晚黃小弟還是無法撐過，由院方宣告死亡。

黃小弟4月21日在私人柔道館遭67歲何姓教練、就讀小四的學長重摔27次，送醫時被診斷顱內出血、腦震盪、中樞神經衰竭、昏迷指數3等重大難治傷害。黃爸爸事發後，不斷在臉書上PO出孩子恢復的狀況，日夜祈禱黃小弟可以康復，許多網友也都留言關心。

此外，重摔黃小弟的何姓男教練，4日被台中地檢署依重傷害罪嫌、違反兒少法起訴，目前全案已進入司法程序。

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