台灣防疫排名慘跌「第44名」！網點名「前2國」：死亡人數第一？

▲台灣從原本的第5名跌至15名，甚至在這個月最新公布的排名中，直接雪崩跌到44名。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

全球指標性商業媒體《彭博社》從去年起，針對全球53個國家，製作「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），每月底更新排名結果。昨（28）日公布最新排名，台灣竟雪崩式跌至44名。就有網友指出台灣不但排名雪崩，且在排名中僅優於祕魯、孟加拉、巴基斯坦等9國，引發鄉民們熱議。

一名網友在PTT以「彭博世界防疫排名 台灣慘跌至第44名！」為題發文，說明彭博針對全球53個規模超過2000億美元經濟體的國家進行評比，每個月底都會公布「全球防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）」。四項評比項目分別為「疫苗接種率」、「封鎖嚴重性」、「航班載客力」與「已接種疫苗旅客自由度」。

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原PO點出，台灣自上個月疫情爆發後，近兩月的排名只退不進，「上個月疫情爆發從前段班第5名跌到15名，這個月最新公布的排名直接雪崩到第44名。」在排名上台灣僅優於秘魯、孟加拉、巴基斯坦、哥倫比亞、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓和阿根廷等9國。

貼文一出網友直呼，「模範生小考，偶爾會考不好」、「已從防疫模範生淪為疫苗乞丐了」、「現在覺得台灣防疫真的普通」、「疫苗覆蓋率扣太多分」、「台灣在倒退走，世界跟不上台灣」、「破口＋疫苗所以越掉越低」、「有贏印度跟菲律賓耶，不要太苛求」、「沒倒數就不錯了」、「接種數低、不能開啟國門，名次就會越來越低」。

還有網友點出「中國呢？應該屌打才對吧」、「中國第8名」、「只看現在這時間點，美國和中國的確比台灣好」、「中國、英國、巴西、南非、越南、泰國都在台灣前面」、「美國死最多人但防疫評比最高，挺好笑的」、「美國第一...太好笑了」、「美國第一名！？」、「US第一名還真好笑，死亡人數第一嗎？」

也有網友打氣，表示台灣目前疫情控制漸趨穩定，民眾不需灰心，「看起來跟活動自由程度相關，所以跟疫苗施打率關係很大，慢慢等到可以解封那天吧，用這個來評論政府防疫能力並不恰當，我們是在走一年前外國的過程，美國死了60萬人現在終於恢復社交，台灣已經很慶幸能減災成這樣。」

▲彭博世界防疫排名，台灣慘跌至第44名。（圖／翻攝自PTT）