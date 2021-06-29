口罩妹「露肩接種」引暴動！「正面照」曝光...網驚：會冒冷汗

▲日本口罩妹接種的畫面，讓不少網友看到後直呼「我想當疫苗了」。（圖／翻攝自まとめウォッチ速報）

實習記者高琳景／綜合報導

日本上週開放「職域接種」，當時日本電視台到現場拍攝時，意外捕捉到一名「口罩正妹」接種畫面，讓日台兩地的網友全都驚嘆「想當接種義工！」近日這位「口罩正妹」再度引發日本網友熱議，有網友PO出當時這位正妹受訪時的「正面照」，許多日本網友看了認為，「從女子戴口罩的角度，研判臉型過長，並不是日本人的菜」。

日本上週在東京軟體銀行接種現場，有許多職員前來施打疫苗。當時一名電視台攝影師在特寫醫護人員施打過程時，意外捕捉到一名皮膚白皙的長髮「口罩正妹」接種畫面，畫面中她拉下外罩衣、露出香肩給醫護人員施打疫苗，攝影師更對胸部特寫。畫面曝光後，讓許多台日網友都興奮了起來。

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▲這個特寫讓網友都暴動了。（圖／翻攝自まとめウォッチ速報）

該照片更在PTT上引發台灣網友熱議「我想當疫苗了」、「這一定是正妹」、「第二劑想...幫忙接種可以嗎？」、「太性感了」、「居然還有特寫...我說手臂」、「感覺好正，求門」。

不過，近日卻有日本網友指出，「電視台拍攝的角度剛好都很美」，卻沒有人注意到這名口罩美女正面的樣子，並上傳她受訪時的「正面照」，讓許多日本網友看了大吃一驚直冒冷汗，認為從她戴口罩的臉型來看，應該是偏向「馬臉」類型，加上眼睛並不迷人，應該不會是日本人的菜，深怕脫下口罩後，會讓廣大網友幻想破滅。

▲日本網友認為，從女子戴口罩的長度來看，研判這名女子是「馬臉」。（圖／翻攝自まとめウォッチ速報）

▲▼日本網友分享多張「口罩正妹」的真面目。（圖／翻攝自bb.doorblog.jp）

▼網友也分享，許多口罩妹在拿下口罩後判若兩人。（圖／翻攝自bb.doorblog.jp）