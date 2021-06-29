空姐正宮「停車場暴打小三」！6mins抓姦直擊　老公全程護情人

▲律師出軌高中同學被抓現行。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫某百貨地下停車場的一段「正宮暴打小三」影片近日在網路上曝光。影片中，一名身材高挑氣質出眾的正宮，將丈夫和小三堵在了地下停車場，不斷控訴兩人的偷情行為。據悉，小三有家庭也有孩子，是男方的高中同學。而男方是一名律師，從頭到尾一直在保護自己的情人，揚言要跟妻子離婚，並叫囂「離婚我讓妳一分錢都拿不到」。

根據曝光的影片顯示，在百貨地下停車場，正宮和閨蜜一起，開著一輛白色BMW，在現場將丈夫的黑色BMW截停，之後下車將丈夫和小三堵在了現場。

影片中，正宮抓著小三的頭髮，一邊氣憤控訴老公，「我給你生了兩個孩子，差點死在手術台上，你就這麼對我嗎？」男方卻說，「我跟妳三觀不合，咱倆性格不合適。」

▲丈夫全程維護小三。（圖／翻攝自影片）

正宮再次怒罵，「三觀不合就可以出軌嗎？而且對方還是個有老公有女兒的女人。你可以跟我先把婚離了再去找別人啊，婚內出軌就是不對。」畫面中，律師丈夫全程護著小三，不斷數落自己的老婆，還叫囂「離婚了我讓妳一毛都拿不到」。

知情者爆料，正宮是一名空姐，長得漂亮身材傲人，前段時間她發現丈夫不對勁，和閨蜜經過一番調查，找到了丈夫出軌的證據。影片中，丈夫正是帶著小三出行，被她當場抓著。

網友看後狂噴，「 這說明結婚不要找律師」、「這個男的早算計好了的。不然怎麼敢公然出軌」、「嫁律師，聽著不錯，分分鐘讓妳淨身出戶，有風險啊」。