簡訊實聯制40天發出6.1億則　疫調人員認幫助有限

記者黃翊婷／綜合報導

簡訊實聯制自5月19日正式推出，至今仍有不少爭議。澎湖縣衛生局坦言，曾請教中央流行疫情指揮中心要如何在疫調中讓簡訊實聯制發揮作用，得到的答案卻是資訊龐大，相關方式仍在研議中；高雄市衛生局也有疫調人員透露，曾要求指揮中心提供個案簡訊實聯制的資料，但有時速度很慢，對於疫調的幫助有限。

▲現在民眾不管去哪裡，幾乎都要填寫紙本資料或使用簡訊實聯制。（圖／記者李毓康攝）

簡訊實聯制自5月19日推出後，民眾進出店家只要掃瞄QR碼，就能協助未來的疫情調查。但制度上路之後，網路上陸續有民眾PO文抱怨，曾目睹他人不依照規定掃描QR碼，甚至發生過有消費者拿信用卡簡訊混淆店員的事，一度掀起大眾對於簡訊實聯制究竟有沒有用的討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合新聞網》報導，澎湖縣衛生局坦言，5月底澎湖出現首起本土確診個案，當時就向指揮中心詢問，要如何在疫調中讓簡訊實聯制發揮作用，結果得到的答案是資訊龐大，相關方式仍在研議中；此外，高雄市衛生局也有疫調人員透露，曾要求指揮中心提供個案簡訊實聯制的資料，但有時速度很慢，對於疫調的幫助其實有限。

▲網友希望唐鳳能出面解釋一下簡訊實聯制掀起的爭議。（圖／記者李毓康攝）

消息傳開後，有網友將相關文章轉分享至PTT八卦板討論，不少人留言呼叫行政院政務委員唐鳳出面解釋一下，「該不會沒建手機、店家時間交叉索引吧？」、「建構一堆資料，結果沒本事整理、讀取跟使用？」、「有心人真的只要裝一下就閃過了」。

而根據國家通訊傳播委員會（NCC）28日公布的統計資料顯示，從5月19日至6月27日，全國簡訊實聯制累計共發送6億1945萬6723則，由於依照規定資料只能保存28天，目前已經刪除5月19日至29日之間的資料，共計1億2470萬8848則簡訊。對於各界的正反意見回應，或許也是相關單位未來要進一步研議的重點之一。