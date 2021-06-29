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北市女掃實聯制「拒給看」亂砸排檔桿　暴打Uber司機：你最特別！

獨／悍婦搭Uber掃實聯制拒檢視　抓狂出拳攻擊司機

▲台北市大安區許姓Uber司機載到一名女乘客，不願出示實聯制，還動手打人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

一名駕駛Uber的許姓司機27日下午5時許行經辛亥路2段時，載到一名林姓女乘客，林女上車用手機掃描實聯制後，卻遲遲不出示手機給司機確認，還怒嗆「沒有司機要看，就你要看」，接著就將手機亂摔並砸中排檔桿，甚至出拳攻擊司機，造成他右肩瘀青挫傷，目前已去醫院驗傷提告。

許先生表示，林女當時上車表示到新生北路，也有以手機掃描實聯制，許先生便要求林女出示手機讓他檢視，但林女突然嗆聲「其他司機都不用，你最特別」。儘管許先生耐心解釋，「這是政府規定，我也沒辦法」。但林女聽不進去，將她手機亂摔並大聲怒吼，許先生受不了，只好在建國南路2段與辛亥路口放林女下車並報警。

獨／悍婦搭Uber掃實聯制拒檢視　抓狂出拳攻擊司機

▲許姓Uber司機右肩膀遭拳擊，已到醫院驗傷提告。

警方獲報後到場後，林女早已快閃逃逸，許先生無奈表示，出示實聯制是政府規定，儘管公司有乘客資料，一旦出現防疫破口，政府追查疫調時，發現乘客沒落實掃實聯制，司機恐怕被開罰9千到9萬元，現在疫情嚴峻，出來做生意只是糊口飯吃，實聯制就是簡單小舉動，希望乘客多多配合。

獨／悍婦搭Uber掃實聯制拒檢視　抓狂出拳攻擊司機

▲許先生說掃實聯制是政府規定，希望乘客將心比心。

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