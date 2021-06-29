綠營大數據／疫情三級藍營支持度下滑　他負面聲量高漲

▲在疫情三級警戒期間，國民黨主席江啟臣所帶領的在野黨，支持度呈現下滑趨勢。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導國民黨主席江啟臣組輿情中心打防疫網路戰，拉資深媒體人趙少康、前主席朱立倫對抗綠營。對此，熟悉大數據綠營幕僚表示，從近期網路聲量看，以市議員羅智強最高，江啟臣應該在意的不是個人聲量高低，而是藍營對整體防疫的策略有無建設性，近期不同單位民調，藍營支持度下降，而羅智強的聲量驚人，但僅限同溫層，整體社會其實不買單。

對於江啟臣成立輿情中心，處理防疫網路戰，媒體報導也指出，他拉了趙少康跟朱立倫來聯手對抗民進黨。民進黨人士坦言，從輿情角度看，這做法滿奇怪的，過去難道沒有輿情中心嗎？還是現在的輿情中心不聽江啟臣指揮，還要另立小組？

綠營人士分析，江啟臣目的應該不是為了防疫，而是要拉抬他自己的聲量，或是掩飾國民黨從疫情開始到現在，不斷唱衰台灣防疫工作、攻擊抹黑國內外疫苗，甚至轉移黨內有人特權偷打疫苗，以及「疫苗乞丐」種種言行的焦點。

熟悉大數據的綠營幕僚表示，國民黨網路聲量最高的是羅智強，在鬧出疫苗乞丐風波後，反而讓他負面聲量大漲，也連帶拖累國民黨的民調滿意度。

該幕僚指出，江啟臣身為最大在野黨的主席，應該要在意的是國民黨對於整體防疫的策略到底有無建設性，從最近不同單位發布的民調顯示，國民黨在防疫三級期間的政黨支持度是下降，這顯然證明江啟臣領導的國民黨在防疫期間的表現，並未獲得人民支持，羅智強等人在網路上的聲量雖然驚人，但顯然僅限同溫層，整體社會其實不買單。

幕僚指出，國民黨江啟臣主席當務之急該做的事情，就是放下黨派之見，不要只看聲量，或只關心主席選舉，這才是真的有助於台灣整體防疫工作的正途。