　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南非擬推一妻多夫制，沒想到引起了不小的爭議。此為示意圖，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

南非的憲法自由度相當高，當地的法律除了允許同性婚姻以外，一夫多妻制也是合法的。南非政府最近提議，打算將一妻多夫的婚姻也合法化，卻意外引起民間的辯論。

據BBC報導，今年4月底，南非家庭事務部公開發布《婚姻綠皮書》，整理了南非各族群、性別、宗教族群對現有婚姻制度的立法意見，試圖更平等地對待各個族群。由於南非有不少族群仍維持一夫多妻制，因此在南非，一個丈夫擁有幾個妻子是合法的。

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，這項法律卻引起了不少性平人士的不滿，他們認為，如果政府要按傳統保留一夫多妻制的話，就應該也允許女性同時擁有多個丈夫才算公平，不過許多保守派人士卻認為，一妻多夫制有違非洲傳統、破壞社會道德，雙方為此爭論不休。

擁有4個妻子的電視名嘴慕塞萊庫（Musa Mseleku）表示，「如果政府通過這項法律，那非洲的文化將會被摧毀，這些人的孩子怎麼辦？他們該怎麼知道自己的身份？女人是不能扮演男人的角色的，難頂他們會給男人聘禮嗎？男人會期待自己冠上女人的姓氏嗎？」

非洲基督教民主黨（ACDP）的領袖梅舒（Kenneth Meshoe）也指出，這項法律將「摧毀社會、引發男人間的衝突」，而伊斯蘭黨的領導人亨德里克斯（Ganief Hendricks）認為，「你可以想像，當一個孩子出生時，需要進行DNA測試才能知道他的親是誰」。

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲反對派認為，推行一妻多夫制將讓孩子難以知道親生父親是誰。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，在鄰國津巴布韋研究一妻多夫制的教授馬喬科（Machoko）坦言，肯尼亞、剛果民主共和國和尼日利亞曾實施一妻多夫制，加蓬的法律甚至到今天都還是允許一妻多夫制的，「隨著基督教的到來和殖民化，女性的作用被減弱，她們不再平等，婚姻成為用來建立等級制度的工具之一。」

他也反駁，對一夫多妻制所生孩子的擔憂源於父權傳統，因為孩子的問題其實很好解決，因為只要將妻子誕下的孩子視為這個家庭的孩子就可以了。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

防疫必買DC風扇！光觸媒藍光、奈米銀粒子幫助清淨空氣

 
ET快訊
「最醜女團」Cindy瘦一大圈　美貌升級驚豔網
陳立農捐100萬！　賈永婕感動哭完「google是誰」
拍A片當男優！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥反擊了
百貨救業績　直播「女樓管試穿內衣」瞬間爆紅
27歲男被迫啃老！他曝阿嬤「財力」　網暴動：缺孫嗎
6天跑7間旅館！男接觸超級傳播者染疫　神秘職業曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

何如芸兒子從新加坡打來痛哭！　吐露「心境變化」：不覺得我是媽媽

婦人吃冷藏一週楊梅慘了　引起腸毒血症、感染性休克要她命

餐酒館2女員工醉翻天　遭「她」摸乳搓揉下體…她辯失憶在夢遊

男星3度演同志喊史上最難！曝導演要他「以鍾明軒為範本」

Hyundai Kona小改款84.9萬起上市　198匹+完整Level 2再進化！

越愛你越愛管你「這些事」　12星座男變身管家婆的瞬間

永新-KY宣布與泓輔進行股份交換合作案　強化剎車零件市場布局

高市首創「高雄好家宅 防疫電視台」　LINE TV加線上平台體免費看

反擊了！樹德科大性學所喊檢討學籍　童仲彥：所長不知SWAG合法？

吳念庭滿壘建功：燃燒起來　平良海馬連38場無失分平日職紀錄

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

印度多情男娶三房！遭二房「砍斷陰莖」慘死

20具人屍「幽靈船」漂上岸　漁民嚇傻

更多熱門

相關新聞

Delta PLUS狡猾升級！打趴其他變種

Delta PLUS狡猾升級！打趴其他變種

南非專家也發現Delta變異毒株在當地流行！南非代理衛生部長Mmamoloko Kubayi稍早表示，第三波疫情將是最糟糕的。南非專家直言，「Delta變異毒株已經開始在南非境內的新冠病毒中佔據主導地位。」

南非37歲婦生10胞胎　卻住進精神病房

南非37歲婦生10胞胎　卻住進精神病房

開水就被電擊　新婚夫婦陳屍浴室

開水就被電擊　新婚夫婦陳屍浴室

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

嬌生疫苗受汙染銷毀200萬劑　南非廠加速生產

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

南韓挨批失禮狂妄！G7合照「刪掉南非總統」

關鍵字：

南非一妻多夫制婚姻綠皮書

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

月薪3萬！小資女「貸款全投股票」慘賠光

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面