南非37歲婦生10胞胎卻住進精神病房！　世界紀錄劇情詭轉折

記者張靖榕／綜合報導

南非37歲婦女西斯霍（Gosiame Thamara Sithole）日前宣稱產下10胞胎，消息一出在國際掀起一陣熱議；然而隨著時間過去始終不見10胞胎的身影，不僅官員、媒體、網友，就連她丈夫都開始懷疑是否真有其事；最新消息指出，西斯霍已被逮補並安排住進精神病房。但不論真假，你知道從雙胞胎到十胞胎在英文除了XX babies，其實還有固定用法嗎？外語教學Podcast節目《宇宙人外信》帶你介紹相關單字。

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西斯霍在月初經由南非媒體《獨立線上》（IOL）報導產下10胞胎，據了解打破了最新的金氏世界紀錄，而此前紀錄是由才在上個月生下9胞胎的摩洛哥婦女創下；然而消息一出後，政府表示無從取得出生證明，也查無相關紀錄，金氏世界紀錄官方也因此未更新紀錄保持人。當時IOL撰文回擊，控訴是政府和其他媒體獵巫圍剿，企圖打擊該媒體的信譽，卻也始終無法提出相關證據。

▲西斯霍的10胞胎至今不見蹤影。（圖／翻攝自推特「@SAfmRadio」）

數週過後西斯霍的10胞胎仍無消無息，當初獨家披露消息的撰文者至今也沒有出面，就連原先告訴大家因疫情期間無法和老婆見面，只能透過視訊打招呼的西斯霍丈夫，也指控即便有視訊，老婆從未讓他看過10胞胎在哪裡。他當初告訴大家「時間對了自然會讓大家看看10胞胎」，但如今連他也起疑，甚至向警方提出「失蹤人口調查」。

最新消息引述西斯霍律師指出，當律師趕抵警局時，西斯霍正被一群員警圍住，員警表示並未逮補西斯霍，而是希望她就本案說明。之後員警認為她需要精神方面的鑑定評估，因此將她安排住進精神病房；律師則表示自此之後，到現在還不能和西斯霍連絡上。

本案真假尚未有定論，透過新聞時事介紹英日韓文單字句子的Podcast節目《宇宙人外信》，本集便藉由這個近乎羅生門的新聞事件聊聊，在英文中雙胞胎（Twins）大家較為熟悉，但10胞胎呢？實際上從雙胞胎、3胞胎到10胞胎，都有其固定的單字！而在日文中，「孕婦」和「雙胞胎」都得小心發音，因爲前者可能一不小心唸成日文的「胡蘿蔔」，後者還會講成「2個人」或是「2個」。

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