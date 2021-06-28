議員爆北農疫情擴散到永樂、南門市場　柯文哲曝不公開足跡原因

記者黃巈禾／台北報導

北農確診者目前累計83人。台北市議員林亮君28日質詢時指出，許多永樂、南門市場攤商去北農批貨而確診者，是否包含在83人內？且市府應公布北農相關接觸史，讓市民了解風險區。對此，台北市長柯文哲表示，現階段防疫觀念要當成「旁邊隨時有感染者」，而不是公布足跡。

▲柯文哲。（圖／台北市政府提供）



台北市議會財政建設委員會28日進行「專案報告COVID-19北農及環南市場群聚案對策，及四大公司、傳統市場防疫策進作為」。林亮君指出，北農83例確診，但許多永樂、南門市場攤商去北農批貨而確診者，是否包含在83例內？衛生局現場靜默，無人回應。

林亮君痛批，至今無法知道北農確診輪廓，無法知道北農染疫是否擴散到外面，與北農相關案例恐遠大於83人。面對林亮君砲轟，台北市衛生局疾管科長余燦華坦言，除了南門市場和永樂市場有北農接觸確診者，臨江市場也有1例。

柯文哲28日下午在防疫記者會上表示，台灣疫情跟一年前不同，當時是邊境管制，都擋在國境之外，現階段對防疫的觀念要當成「你旁邊隨時都好像有感染者存在」，要有這種心態，而不是公布足跡，讓人覺得沒去過那個地方就代表安全，「這是假象的安全感」，在清零計畫還沒完成前，大家還是提高警覺，當作旁邊的人是感染源。