圍堵Delta　蘇貞昌要求更徹底「入境隔離14天不可以回家」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

為防止Delta變種病毒入侵，外界建議應該要進行2次PCR檢測。對此，行政院長蘇貞昌28日下午受訪時表示，政府做得更徹底，用隔離來阻絕病毒，入境要隔離14天不可回家，出來還要做檢測，讓防疫做到滴水不漏。

面對Delta變種病毒，蘇貞昌表示，政府做得更徹底，用隔離來阻絕病毒，現在進入國境要隔離14天，不可以回家，要在防疫旅館或集中檢疫所，出來時也要進行檢驗。

蘇貞昌表示，有檢驗、有PCR，避免偽陰性、偽陽性的問題，讓防疫做到滴水不漏。他提醒國人，這還是要每一個人，把防疫指揮中心所訂定的規範做到，最近疫情有漸漸穩定下來，有些人悶不住到處走，或是沒有遵守防疫規定，這樣並不好。

為因應Delta變種病毒株，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日也宣布三大加強措施，包括自國外入境一律集中隔離，隔離期滿一律採檢，從風險7國入境者，進入隔離前，加做1次PCR篩檢。

陳時中表示，自COVID-19變異株「重點高風險7國（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）」一律入住集中檢疫所，7國以外國家入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）住宿需要，將開放集中檢疫所供民眾自費使用。

全台目前有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日新台幣2,000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

陳時中強調，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，其他地區可到防疫旅館，可自費入住集中檢疫所，另外，無論是否從７國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境，進入隔離前，要加做1次PCR篩檢。

▲因應Delta變異株，指揮中心宣布三大加強措施。（圖／指揮中心提供）