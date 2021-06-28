假日各地湧人潮！陳宗彥憂「疫情再爆發」：絕對不能鬆懈

記者周姈姈／台北報導

近日本土確診數下降，假日百貨公司、熱門景點紛紛出現人潮，對此，副指揮官陳宗彥昨（27）日就在臉書坦言「我們非常憂心」，並以國外抗疫為例，提出一但輕忽3件事，疫情就會再度爆發，而陳宗彥也在今（28）日下午記者會再次強調，雖然疫情有緩降趨勢，但絕對不能鬆懈。

▲副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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假日看到各景點有零星旅客出現，陳宗彥昨（27）下午在臉書感嘆，「我們…非常憂心。說好的，要一起撐住台灣；說好的，要分擔醫護人員的壓力；說好的，要保護家人的安全；說好的，不讓自己的放縱，變成他人的沉重。您忘記了嗎？」

陳宗彥寫道，指揮中心與各縣市防疫人員，已經很久沒有休息，大家想念家人，想放鬆出遊，但仍在崗位上堅持著。軍警消、醫護團隊、清消人員，從未停下過腳步，在炎熱且不穩定的氣候下，勸阻群聚、協助疫調，照顧病患清潔消毒，「他們在壓力下，盡忠職守」。

由於疫苗涵蓋率還不足，陳宗彥說，有幾個地區更因為仍遭病毒肆虐，戰況激烈。全國一命的戰役還在進行中，一再的提醒不能讓疫情反覆，一說再說「台灣沒有放鬆的本錢」。他以國外抗疫的例證，告誡國人「一旦以為疫情控制了，一旦民眾放鬆警戒，一旦有報復性的出遊或群聚」，疫情就會再度肆虐。且會隨著變種病毒或更多威脅，國家社會要付出更多代價和時間。

「堅持下去，我們不只能看到隧道盡頭的光，還能走出陰霾！」陳宗彥苦口婆心地勸說，但若不斷有人臨陣脫逃、自我放縱，所有努力都會付之一炬，台灣抗疫之路也會越加漫長和昂貴。他拜託國人再撐一下、務必自律，目前疫情穩定只是轉折點並非終點。

陳宗彥再三強調，舊的病毒尚未撲滅、變種病毒已經來襲，目前台灣仍是三級警戒，「所以，請您不要違背承諾，請不要忘記約定！」戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、避免群聚，「再撐一下，全國一命不分彼此」。

陳宗彥也於今日下午記者會再次提醒，最近觀察到假日外出的民眾增加了，尤其有些郊外景點或是市區較為空曠的地方，其實大多數民眾都很擔心，再次呼籲大家，雖然現在疫情有緩降的趨勢，但絕對不能有鬆懈的心態，一定要謹慎面對。