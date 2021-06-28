一張表看時間序！潘孟安駁Delta傳染鏈未提前作為：防疫不需口水

▲屏東縣長潘孟安提出枋山感染鏈時間序，反駁未提前做疫調說。（圖／翻攝自潘孟安直播記者會）

記者張靖榕／綜合報導

屏東縣枋山鄉Delta變種病毒傳染鏈擴大，屏東縣府被質疑未提前啟動疫調因應，因祕魯祖孫回台6月14日確診，但中央公布當天屏東仍是「本土+0」。屏東縣長潘孟安對此27日在直播記者會以一張圖表說明時間序，列出6日至27日的事態發展的先後順序，並表示境外移入個案公告是由中央公布，而中央15日當天已經公布移入個案，包含祕魯祖孫兩人。

潘孟安在記者會上以時間軸搭配條列記事方式反駁「屏東說謊」、「未提前疫調」等質疑。他指出在祕魯祖孫確診後已由衛生局當即在「傳染病通報系統」登載「境外移入個案」，一般國人若是境外移入個案，通報至發病前14天期間居住於境外，則以出境前居住地為原則，因此個案居住地填為台中市，通報後就交由台中市接手處理。

▲屏東縣府整理出6日至27日事件時間序。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

本月6日，祕魯祖孫返國後直接搭乘防疫計程車到屏東縣枋山鄉居家檢疫，縣府指出當時接獲通知後已啟動電話居家關懷。

本月14日，居家檢疫期間兩人出現症狀，也安排救護車送醫，並於14日當天確診收治。根據前述境外移入個案的規定，個案案主為境外移入，因此中央流行疫情指揮中心於本月15日將其列為境外移入案例公告，並未計入縣市本土案例。

本月22日，屏東縣府指出在此以前，當局已知悉有2位台中市民在枋山居檢確診，但並未接獲疫調單位通報此案有接觸者。直到22日枋山出現第一例確診個案是白牌計程車司機，23日公布後縣府疫調人員察覺不對勁，擴大疫調才發現該位白牌計程車乘客之一，就是住在祕魯祖孫家隔壁的親戚，因而才主動緊急採樣送基因定序比對，才成功將原本疫源不明的感染鏈串起。

▲感染鏈擴大，屏東急消毒。（圖／屏東縣政府提供）

從白牌司機、乘客開始，縣府擴大匡列採檢，找出後續9例相關確診案例，均是在居家隔離採檢後確診收治。

潘孟安在記者會中表示，防疫不需要口水，只有精準疫調才能溯源，而縣府是在白牌司機發病後尋找不到疫情源頭，才會主動採取各項措施，最終溯源到祕魯祖孫身上。面府則表示社會大眾在不了解法令的情況下，就給予不必要的指責和口水，屏東為防堵感染鏈擴大正努力，不要再困在無意義的口水中。