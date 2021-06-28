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一張圖看中央跟進國民黨防疫政策　江啟臣再建議蔡政府做這件事

▲▼國民黨防疫超前部署。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨防疫超前部署。（圖／國民黨文傳會提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨與14個執政縣市組成「共同防疫聯盟」，日前提出6大防疫政策，中央全都跟進。國民黨主席江啟臣再度呼籲，除了經濟部跟進暫緩6月夏季電費外，由於三級警戒延長至7月12日，應該「今年」都應暫緩夏季電價，讓此項有感的紓困政策得以延續。

事實上，國民黨在這波疫情爆發後，提出多項防疫政策，例如去年2月間，在口罩之亂尚未發生前，新北市長侯友宜就曾提出全民戴口罩以及口罩實名制政策，立委蔣萬安也提出憑健保卡領口罩，當時還引發部分綠營的冷嘲熱諷。

除了在口罩政策「超前部署」外，國民黨幾位黨籍縣市首長在防疫工作也充分展現超前部署，像是彰化縣長王惠美在5月14日就宣布縣內的夜市全部暫停營業，避免跨縣市的交流與傳染容易在夜市引發，進而成為防疫的破口，之後，其他縣市也紛紛跟進此政策。

台中市長盧秀燕在5月21日加碼宣布，全面禁止所有「內用」行為，違者處以罰鍰，避免因為民眾脫口罩而導致相互傳染，這項政策也立刻獲得綠營其他縣市的響應。

不僅如此，為了保護下一代，國民黨日前率先呼籲應該讓孕婦優先接種，守護母親與嬰兒的健康，而指揮中心隨後也跟進此政策。

對於Delta變種病毒，江啟臣28日也在臉書表示，各國政府正在瘋搶疫苗，澳洲在5/12訂購2500萬劑，日本在5/21訂購5000萬劑，韓國在5/22取得代理權，美國在6/16訂購2億劑，歐盟在6/22訂購到1.5億劑，而蔡政府呢？

江啟臣，若說採購BNT受阻是來自中共壓力，那世界上還有很多疫苗，不受中共影響，至少包含AZ、莫德納與Novavax與正在開發的二代疫苗與爭取疫苗代工，尤其是莫德納疫苗，是現成的管道，應該在既有管道上，追加2000萬劑。

「政府坐著等，絕對不會有疫苗」，江啟臣說，這些日子，大家辛苦了，我們一起對著政府喊出「台灣需要疫苗」，用民意，逼蔡英文政府接受人民指揮。

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