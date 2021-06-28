北農總經理爆第一例確診去過茶室　黃珊珊質疑：想甩鍋給萬華？

記者袁茵／台北報導

北農爆發確診感染案件，針對北農最早的感染源來自哪裡？北農總經理翁震炘坦言，第一例確診者有去過萬華茶室。對此，台北市副市長黃珊珊表示，沒有人會說是在萬華傳染的，因為該確診者有去過很多地方，「不清楚他（翁震炘）是不是要甩鍋給萬華。」

台北市議員林穎孟28日於台北市議會表示，北農第一例感染源為何？北農總經理翁震炘回應，第一例確診者之前有萬華活動史。隨後，林穎孟繼續追問是否去過萬華茶店、感染源是萬華茶店嗎？翁震炘也表示，對方確實有去萬華茶室聚餐。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，針對北農第一例確診者有去過萬華茶室部分，黃珊珊說，該案例是在5月初，剛開始第一個案例的確有去萬華，但沒有人會說是萬華傳染的。

黃珊珊指出，這名確診案例去過很多地方，從剛開始做疫調時，都會有疫調足跡，沒辦法確定是在萬華哪地方傳染，所以不會特別針對這部分說明，早上總經理說法，「不清楚他是不是要甩鍋給萬華，但台北市政府從來沒有要甩鍋給萬華。」

另外，關於台北市議員許淑華爆，北農確診人數為89例，黃珊珊也證實，確實為89人，但因為跨區疫調問題，這點有向中央反映過了，會將系統裡面增加「工作地」選項，讓北市獲得其他縣市的疫調資料。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／台北市政府提供）